No será RDT: Florentino tiene el '9' perfecto para sustituir a Benzema

Tras haber ganado el 35ª título de Liga y con la final de la Champions League pendiente el 28 de mayo en París ante el Liverpool, podríamos decir que la temporada del Real Madrid ha sido todo un éxito, incluso si no consiguen vencer al equipo de Jürgen Klopp en el Stade de France. Mas incluso si se tiene en cuenta que al inicio del curso, con la llegada de Carlo Ancelotti, las salidas de Sergio Ramos y Varane, y David Alaba y Camavinga como únicos fichajes blancos, todo parecía apuntar a un año de transición, pero no ha sido para nada así.

‘Carletto’ se ha sacado el puto y ha conseguido sacar el máximo rendimiento de jugadores que, a priori, pintaban a suplentes este año en el Real Madrid, como Vinicius Jr, Rodrygo o Asensio, entre otros. Pero a pesar de todo ello, en el conjunto blanco son conscientes de la necesidad de un ‘9’ de garantías que supla con creces las escasas ausencias de Karim Benzema en el once. Luca Jovic y Mariano Díaz no han convencido ni a Zidane, ni al italiano, se les busca salida este verano y todo apunta a que Florentino Pérez saldrá al mercado en busca de un nuevo goleador.

En un primer momento, el diario Sport apuntaba a un posible regreso de algún canterano como Raúl de Tomas, en adelante ‘RDT’ o Borja Mayoral, pero fuentes cercanas al club han afirmado que el plan de Florentino Pérez no es repescar a los ‘9’ de La Fábrica, si no utilizar el fichaje de Kylian Mbappé en la posición de delantero centro para aquellos casos en los que Benzema no esté disponible.

Pero no solamente eso, si no que el plan del presidente del conjunto blanco es que sea Kylian Mbappé quien asuma las funciones de delantero centro del Real Madrid una vez Karim Benzema decida retirarse y echarse a un lado. La posición del francés es la banda izquierda del ataque, la misma que la de Vinicius Jr, que, muy probablemente, tendrá que verse desplazado la temporada que viene al lado derecho para que el del PSG ocupe esa posición.

Florentino Pérez ve en Mbappé el sustituto perfecto de Benzema en el futuro y por lo tanto, no prevé, al menos a día de hoy, la vuelta ni de RDT, ni de Borja Mayoral. Lo que sí parece claro es que buscará una salida, ya sea en forma de cesión, o de traspaso, tanto a Jovic como a Mariano.