Eden Hazard asume la realidad y Florentino elabora el plan esperado

La inesperada lesión de Karim Benzema en Celtic Park no solo posibilitó que Eden Hazard fuera elegido por Ancelotti para tomar su relevo como falso ‘9’, sino que el exfutbolista del Chelsea cuajara una actuación muy destacada en el feudo escocés. Lo que parecía ser un antes y después en la andadura del belga por el Real Madrid, no obstante, se quedó en un atisbo de resurrección ya que en el siguiente encuentro disputado por el equipo frente al RCD Mallorca las sensaciones del crack de 31 años volvieron a ser decepcionantes.

Cabe tener presente que la temporada ha arrancado hace escasas semanas y que todavía hay mucho tiempo por delante para que la situación del belga pueda ser mucho más cómoda en el vestuario blanco, pero apenas hay indicios de que Eden vuelva a ser ese futbolista que enamoró a Florentino Pérez antes de aterrizar en el Bernabéu en 2019.

Con Rodrygo Goes, Vinicius y Fede Valverde a un nivel excelso, las oportunidades que le brinde Ancelotti serán contadas y no parece que, a tenor de lo presenciado en sus últimas intervenciones, el futbolista pueda recuperar la confianza del técnico italiano si no cambia radicalmente sus prestaciones sobre el terreno de juego.

El Mundial de Qatar podría ser un punto de inflexión para él ya que, aparte de ser el capitán del combinado belga, Roberto Martínez siempre le ha brindado el liderazgo del equipo sobre el terreno de juego, por lo que el evento más importante del año podría ayudarle a recuperar sensaciones y, sobre todo, la confianza en sí mismo. De no ser así, y con el mercado invernal abierto tras la finalización de la cita mundialista, Florentino Pérez sabe que tendrá un mes entero para poner punto y final a la vinculación de Hazard con el Real Madrid.

Son muchos los clubs que preguntaron por la situación de Eden durante el pasado verano y en enero, si la situación no cambia en los próximos meses, estos podrían tener sumas facilidades de la directiva merengue para hacerse con los servicios de un Hazard al que se le están acabando las oportunidades en el Bernabéu.