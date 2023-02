Eden Hazard incendia el final del mercado de fichajes: histórico en la UEFA y el Real Madrid

Seis veces nominado al Balón de Oro, otras cinco al FIFA/FIFPro World XI, elegido mejor jugador de la temporada en la Europa League, de la Premier League, auténtica estrella y motor del Chelsea y uno de los mejores y más desequilibrantes jugadores que han pasado por la liga británica en los últimos tres lustros, y todo eso ha quedado reducido a la nada en el Real Madrid, donde entra en la historia de la UEFA como uno de los jugadores más caros de siempre (en la del Madrid en primera posición) y ya es el peor fichaje jamás realizado, porque no va a dejar un mínimo de dinero en las arcas blancas.

Ninguno, ni siquiera Philippe Coutinho con el Barcelona, ha tenido un peor bagaje que el que está dejando y deja Eden Hazard en el Real Madrid. Oficialmente el brasileño fue más caro, 135 millones, pero a efectos tuvo un precio parejo porque dejó, yéndose al Aston Villa, 20 millones en can Barça. Asimismo, marcó más goles y dio más asistencias, además de que jugó y aportó más de lo que lo ha hecho el belga en el Madrid. Coutinho en 106 partidos, hizo 26 tantos y dio 13 asistencias; Hazard, en 73 duelos, ha marcado 9 veces y ha dado 7 pases de gol. Y suma y sigue.

Con una cantidad de venta de 115 millones de euros, la más cara en la historia del Real Madrid, Hazard nunca ha devuelto ni una pequeña porción de la transferencia realizada en cuatro temporadas, y encima su salida en enero se ha truncado porque su sueldo es estratosférico y a sus 31 años, sin contar para Carlo Ancelotti, pocos confían ya en sus posibilidades como jugador de la élite europea. Dicho de otra forma, para el Madrid ha sido el mayor error de siempre.

Pero es que el 7 blanco ha incendiado el mercado porque no ha estado cerca de salir, ni siquiera en calidad de cedido, lo que deja un segundo tramo de temporada aterrador para el Madrid en lo que respecta al ex del Chelsea. Por otro lado, el Madrid trata de ocultar que el problema existe entre el entrenador y el jugador, lo que aún pone más gasolina al problema. Aunque no esté al nivel de los titulares, es extraño que ya ni cuente para los minutos llamados de la basura: directamente ha desparecido. Indolente, sin rebeldía, desaparecido, el Hazard visto en Inglaterra nunca aterrizó en Madrid, se quedó por el camino.

Hubo esperanza en su regreso, también hubo esperanza en su venta y al cierre de enero ha vuelto a pasar lo de siempre en Madrid con él: nada.