Eden Hazard lo anunciará en Valdebebas: harto y con 4 destinos detrás

El fichaje más caro en la historia del Real Madrid, el que fuera mejor jugador en repetidas ocasiones de la Premier League, Eden Hazard, parece que acepta su destino sellado en la casa blanca y por primera vez, según cuentan fuentes próximas al jugador, escuchará ofertas, si llegan, en este mercado de fichajes invernal. Y no solo eso, el jugador está harto y sabe que el Madrid le facilitará su venta.

Desde el punto de vista del belga, que sabe que no ha rendido al nivel esperado, no se le está tratando bien. En esta temporada y parte de la anterior el problema de sus pocos minutos y su rendimiento solo tienen una explicación: Carlo Ancelotti. Sí, el tuvo varias lesiones que le lastraron y seguramente no estuvo en determinados momentos preparado físicamente, pero tampoco le da cancha el italiano, que la ha tomado con él y no le permite desarrollar su juego.

Hazard y la gente que le conoce así lo atestiguan, entre ellos los informes venidos de la Premier League, lo tenían y tiene claro: para que el jugador pueda parecerse a su mejor versión ha de jugar y con Carletto es imposible, nunca le da confianza suficiente y mantenida. Por otro lado, está también harto de ser el objetivo de las críticas públicas cuando apenas juega. Él aceptaría sus defectos o carencias si jugara, pero su falta de minutos y, aún así, las diatribas contra él, ni las comparte ni la entiende.

Así, con el míster en contra, el club dándole la espalda y la opinión publica como enemiga, el 7 se lo hará incluso saber a sus compañeros en Valdebebas (como decimos, sí hay ofertas por él): si encuentra un destino se irá. Puede que en este invierno. Arabia Saudí, Estados Unidos, Inglaterra y Turquía son posibilidades que suenan aunque lo que él necesita es que se concrete una oferta formal, ya que, según le han comentado en el club, la entidad madrileña se lo pondrá fácil al club que vaya a buscarlo; no en vano, aceptan en el Bernabéu que la inversión en el jugador ha sido desastrosa y no la van a recuperar.