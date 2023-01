Camavinga, Tchouameni y Rodrygo disparan el fichaje de Jude Bellingham

Sí, el Real Madrid se ha fijado en Jude Bellingham como su gran objetivo para los próximos mercados de fichajes y lo hace con Endrick en el bolsillo, que, de hecho, según The Independent, puede tener un peso específico enorme en la decisión del inglés. Y no solo el jovencísimo jugador sudamericano, también otros futbolistas como Eduardo Camavinga, Aurélian Tchouameni o Rodrygo Goes, todos ellos jugadores de una juventud llamativa.

El citado medio británico alude a que otras de las bazas que está jugando a su favor el Real Madrid en las negociaciones con Borussia Dortmund y el entorno del futbolista es la apuesta en firme y manifiesta que hace de un tiempo a esta parte el Madrid por las perlas del futuro, como son los casos de los dos jugadores internacionales con les bleus o el futbolista internacional con la canarinha. Y sus casos, lejos de ser aislados son la dinámica a seguir en la hoja de ruta esbozada en las oficinas del Santiago Bernabéu para el futuro inmediato.

Además de los tres futbolistas nombrados o el mismo Endrick, jugadores como Éder Militao, Fede Valverde o Vinicius Júnior, indiscutibles en el once de Carlo Ancelotti, no superan el umbral de los 24 años. Es decir, talento puro, sí, pero joven. Y esa es otra de las grandes virtudes que ofrece el Madrid a Bellingham: que él no será el caso aislado del joven entre veteranos, sino que formará parte de una nueva generación de oro que crecerá al unísono en la misma plantilla.

El citado mass media, a la vez, deja traslucir que esta propuesta concreta agrada mucho al futbolista, que quiere un proyecto sólido y con un objetivo claro, siendo esta apuesta del club merengue por la juventud una realidad latente. Luego, como es lógico, tendrán que venir los cerca de 140 millones de euros que tendrá que desembolsar el Madrid por él, ver si Kroos y Modric dejan el club o plantearse cómo puede jugar el equipo con el uruguayo, los brasileños y los franceses cuando llegue el inglés, pero todo eso es secundario: el Madrid no solo busca un crack, quiere a un tipo de crack muy específico, un joven aunque sobradamente preparado.