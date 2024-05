El 8 de Toni Kroos va para Valverde pero su sustituto es otro, el elegido por Carletto es más joven

El Real Madrid ya no podrá contar más con uno de los mejores, más rentables y regulares fichajes de su historia, como ha sido Toni Kroos. El futbolista germano ha dicho adiós al club tras una larguísima y exitosa carrera, y ahora al club, como decía el mismo número 8, le toca “persistir”, reinventarse. Su dorsal irá a parar a Fede Valverde, pero no su rol en el equipo, ese se lo reserva Carlo Ancelotti a alguien más joven y posible jugador estrella en la Eurocopa.

Queda pendiente de revisión en el Real Madrid el paso por el mercado de fichajes en la medular si también Luka Modric decide decir adiós al club, cosa que se prevé suceda al término de la campaña 24/25, y tanto si esto último se cumple como si no, la plantilla ya tiene sustituto en la organización del equipo, uno que acompañará al jugador charrúa que herede el dorsal del alemán y Aurelian Tchouameni, y ese hombre es Eduardo Camavinga.

A la tercera va la vencida

Tras dos temporadas alternado diferentes esquemas de juego y funciones, en condiciones normales, Ancelotti espera que los dos jugadores franceses sean los encargados de crear, organizar y sacar la pelota jugada del Real Madrid 24/25. Sabemos que al italiano le pirra la función en el campo del ex del Mónaco, y que Valverde, en lo suyo, es insustituible, por eso es en Camavinga en quien queda depositada la responsabilidad de ser la cabeza pensante, el técnica y mentalmente capacitado para disponer la salida de balón, el encargado de la basculación del equipo, de ser quien se incruste entre los centrales y dirija al resto de compañeros. Es una responsabilidad enorme, pero Carletto confía en él, aún siendo el más joven (24 tiene el de Rouen; 25 el de Montevideo), tiene los cimientos para ser un nuevo Kroos: diferente en estilo y características, misma función. Y Modric sería su escudero desde el banquillo.

🎙️ ¿Quién de los dos cocina mejor?



🗣️ Tchouaméni: "Depende puedo hacer pasta carbonara, también puedo hacer sándwich."



🗣️ Camavinga: "Yo patatas fritas, yo solo comer."



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/vXyiV2PaDx — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 21, 2024

Pendiente el Madrid, como decimos, de Modric y Ceballos, llegado el caso y si nada más cambia en la plantilla, Bellingham, Arda Güler y Brahim bien pueden ser refuerzos en el centro del campo si aparecen las lesiones. Por eso son cautos en el club con Kimmich, que si bien gusta, no se quiere activar esa vía por su edad y porque en condiciones normales no tiene hueco en el once.