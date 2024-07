El 9 de Florentino provoca un efecto que Kroos ya avisó: el Madrid tiene un problema por Francia

Si la prensa francesa y desde el pasado domingo, también la inglesa, han disparado con furia por el pobrísimo planteamiento de Didier Deschamps y Gareth Southgate ante España (con razón), Toni Kroos, el mediocentro más importante del Madrid en los últimos 20 años, si no de siempre, ‘ya avisó’ con tiempo, incluso antes de la presentación de hoy de Kylian Mbappé, del hueco que se iba a generar con su marcha, uno que quizá salpique al Madrid por les blues.

Un ataque de oro

Nadie va a negar que el ataque que ha conseguido juntar el Madrid con Vinicius Júnior, Jude Bellingham, Rodrygo Goes y ahora Kylian Mbappé es excepcional, más si nos fijamos en que Endrick, Arda Güler y Brahim Díaz completan las posibilidades ofensivas; no en vano, tres de esos futbolistas son los máximos candidatos -desde el título de España en la Euro 2024, junto a Rodri- al Balón de Oro. Ahora bien, ¿pero qué pasa con lo de atrás, con la sala de máquinas?

Más que un organizador

Toni Kroos es considerado un organizador, sí, pero esa palabra simplifica todo lo que hacía el alemán en el Madrid y de lo que se quedan huérfanos Florentino, Mbappé y Ancelotti. Básicamente porque el Madrid no tiene recambio para el germano. Solo Eduardo Camavinga, de los jugadores de la plantilla actual del Madrid, está capacitado para suplirlo y su dueto con Aurelian Tchouameni no siempre ha salido bien.

El de Cabinda sí puede colarse entre los centrales y sacar la pelota jugada con claridad, puede moldear el juego de su equipo de izquierda a derecha, en corto y en largo, puede apoyar en el orden y la contención, pero, ¿puede hacerlo de forma tan efectiva como Kroos? Tengan en cuenta que Valverde es muchas cosas, pero no un medio centro organizador; como Tchouameni, que carece de las virtudes técnicas para ser el eje de asociación del equipo, y Modric, el otro jugador capacitado para tal cosa (lo de Ceballos y Güler está por ver), no puede ser considerado un insustituible en los onces. Y dado que el Madrid parece que no fichará un mediocentro, ¿qué le espera a la organización blanca sin Kroos y pese a Mbappé?