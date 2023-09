El ambicioso plan de Deco con Cancelo y João Félix tiene el OK del City y Atlético de Madrid

Solamente han disputado unos minutos con el FC Barcelona, pero es muy alto el grado de optimismo generado por João Cancelo y João Félix en el proyecto liderado por Xavi. Este fin de semana el conjunto catalán recibe al Real Betis y presumiblemente los dos futbolistas portugueses gozarán de una elevada dosis de protagonismo en lo que será una oportunidad de oro para ellos.

Es cierto que la ausencia de un lateral derecho de primer nivel, a pesar de que Jules Koundé se ha empleado la perfección en esa demarcación, invita a pensar que Cancelo será titular indiscutible con Xavi a lo largo de la temporada y solo en partidos de menor exigencia, o por lesiones de algún tipo, el luso no será titular en ese carril.

No obstante, la parcela ofensiva del Barça aglutina a un gran número de efectivos y no tendrá nada sencillo João Félix ganarse la confianza del técnico catalán. Aunque fue Xavi el impulsor de su llegada a la Ciudad Condal, el técnico tiene a su disposición muchos futbolistas para componer tanto su línea creativa como su parcela más ofensiva. Hasta la fecha, Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi, Gündogan y Frenkie de Jong han sido los futbolistas más utilizados por el míster, pero el de Visseu quiere hacerse con un puesto importante que no solo le permita recuperar la confianza perdida en Madrid, sino convencer a la directiva para seguir vinculado al Barça más de una temporada.

Y es aquí donde precisamente Deco, quien ha sido anunciado recientemente como nuevo director deportivo del FC Barcelona, el que tiene un plan diseñado con los dos futbolistas portugueses mencionados, un plan que cuenta con el beneplácito tanto del Manchester City como del Atlético de Madrid.

Ni Cancelo, ni João Félix cuentan para Pep Guardiola y Simeone y, si el Barça accede a presentar sendas ofertas coherentes por ellos al término de su cesión, no tendrá mayor impedimento el club para anunciar su contratación de forma definitiva.

Eso sí, para ello las prestaciones de esto futbolistas deberán hacer justifica a las enormes expectativas depositadas en ellos por Joan Laporta, Xavi y el propio Deco.