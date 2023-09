Lío para Xavi ante el Betis: João Félix y Cancelo chocan con Pedri y De Jong por dos titularísimos

Sí, las temporadas en la élite del fútbol son larguísimas, súper exigentes y cargadas de partidos y retos, pero lo cierto es que llegan momentos (muchos) dentro de estas en los que se ve a las claras quién es un jugador titular, de esos indiscutibles en el once, y quién una alternativa. Pues bien, ante el Betis, Xavi tiene ya un problema que toca de cerca a Gundogan, Pedri y De Jong con el fichaje de João Félix y João Cancelo.

El once y el estilo

Si en el campeón de LaLiga (campaña 22/23) tuviéramos que sacar un once tipo, siempre sustituyendo la pieza de Busquets por la de Gundogan, en él siempre estarían Andreas Christensen y Gavi, sin embargo las llegadas de Oriol Romeu, João Cancelo y João Félix rompen ese plan, desajustando no solo los nombres sino el estilo, algo a lo que, aún en ausencia de Pedri, tendrá que enfrentarse Xavi desde el choque de mañana (21.00, hora española) ante el Betis (en Montjuic).

Titular… hasta ahora

De momento Xavi ha demostrado que realmente quien va a ser su recambio titular por Sergio Busquets es Oriol Romeu, que le da menos lustre, pero más fortaleza defensiva y sobriedad al once, lo cual agrava el problema que tratamos. Verán, con Romeu, y lógicamente Ilkay Gundogan, entre los jugadores indiscutibles, las cuentas no salen para otras tantas estrellas, y todo ello sin contar a Pedri, que también será del once cuando regrese de su actual lesión. En este aspecto, Gavi, que siempre fue titular en la pasada temporada, pierde peso, mas aún con la llegada de João Félix.

Christensen y Gavi serían los primeros damnificados para dar entrada a los dos jugadores portugueses, tanto con Pedri recuperado como sin él. Aunque esto puede cambiar, afectando a muchísimos jugadores. Por un lado, Xavi por ahora no va a renunciar a Yamal, que sí es extremo y le da profundidad por banda, de modo que Romeu, Gundogan y De Jong fuerzan a elegir entre Gavi y João Félix. Con Pedri recuperado, la cosa se tensa más y se proyecta una criba de medio campo para adelante: seis plazas para diez futbolistas, todos ellos incómodos suplentes: a las opciones de Gavi y Raphinha hay que sumar a Ferran, el mismo João o Yamal, además de quizá empezar a discutir a Lewandowski. En defensa la cosa está clara: si entra Cancelo, con Araujo y Koundé como fijos, se caerá Christensen, el cual tenía un rendimiento inmaculado; o lo que es lo mismo, sin motivo, otro marrón para el míster.

Y ya se sabe, tener estrellas en el banco es mal negocio, y si no que se lo digan a Simeone con el menino de ouro. El silencio de João Félix, Raphinha, Gavi, Romeu, Ferran y compañía puede tener un margen escaso de caducidad; es decir, el Barça y Xavi tienen un plantillón, sí, pero el overbooking es intensísimo y ya aprieta.