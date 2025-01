El Athletic Club pierde a un crack, Nico Williams no lo veía venir y sigue los pasos de Iker Muniain

El Athletic Club ha vivido una de sus despedidas más recientes con la marcha de Ander Herrera. El mediocentro español ha dejado el club rojiblanco para emprender una nueva aventura en el fútbol argentino, al fichar por Boca Juniors. A pesar de que su traspaso no superó el millón de euros, la operación tiene un impacto importante, ya que el Athletic podrá ahorrar alrededor de dos millones de euros debido al salario del jugador. Herrera, que en los últimos tiempos pasó a ser suplente en Bilbao, se va tras ser parte de un equipo en transición.

La salida de Herrera se suma a la de otros grandes jugadores como Iker Muniain, consolidando un proceso de renovación en el club. La plantilla del Athletic de Bilbao está dando paso a una nueva generación de futbolistas, con el objetivo de mantenerse competitivos a nivel nacional e internacional. La marcha de estos nombres históricos abre la puerta a jugadores jóvenes que intentarán mantener vivo el espíritu rojiblanco, pero con una visión de futuro más fresca.

🔵🟡 Ander Herrera to Boca Juniors, confirmed and here we go! Documents signed right now between all parties as he’s leaving Athletic Club.



Boca agreed on one year contract plus one year option, Ander will travel tonight + medical tomorrow.



Herrera will play @ La Bombonera. 🇦🇷 pic.twitter.com/jwCqsl85Nh