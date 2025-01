El Atlético de Madrid quiere fichar al mayor enemigo de Vinícius, 10 millones por él

El Atlético de Madrid tiene un nuevo objetivo para reforzar su plantilla: Pablo Maffeo, el lateral derecho del Mallorca que se ha convertido en uno de los nombres más destacados de LaLiga. El argentino, conocido por su intensidad en el campo y su reciente rivalidad con Vinícius Jr., está en la mira del equipo dirigido por Diego Simeone.

Maffeo, con contrato en vigor hasta junio de 2027, ha sido un pilar fundamental para el Mallorca. Su rendimiento quedó en evidencia en el último partido contra el Real Madrid, donde destacó por su solidez defensiva y su capacidad para frenar a jugadores como Vinícius. Este nivel de desempeño no ha pasado desapercibido, y su nombre aparece desde hace tiempo en las agendas de varios equipos de LaLiga.

El Atlético de Madrid busca competencia para Nahuel Molina en el lateral derecho, y Maffeo parece ser el candidato ideal. Según todofichajes.com, el club rojiblanco estaría dispuesto a pagar 10 millones de euros por el jugador, aunque intentará rebajar esa cifra en las negociaciones.

Aunque una llegada inmediata en el mercado de invierno parece complicada, la voluntad del futbolista de trasladarse a Madrid podría facilitar el acuerdo. Fuentes cercanas a Maffeo confirman su deseo de unirse al equipo de Simeone, lo que podría jugar a favor del Atlético.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este posible fichaje es la ya conocida rivalidad entre Maffeo y Vinícius. En el campo, el argentino ha demostrado ser un defensor aguerrido, capaz de 'molestar' al brasileño en más de una ocasión. Si finalmente se concreta su llegada, los duelos entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid podrían ganar aún más intensidad con este enfrentamiento personal como protagonista.

"You're terrible, you're going home."



The dispute between Vinicius and Maffeo. pic.twitter.com/258NOpQzrE