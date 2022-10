El Barça arriesga sin Raphinha; Ancelotti, con Rüdiger: giro a los 11

Predecir cualquier resultado de cara al Clásico, aún a riesgo de caer en el tópico, es lanzar disparos al aire: acertaríamos los mismos blancos. Lo que sí podemos asegurarles es que el Barça y el Madrid planean cambios en sus onces de cara a la cita de este domingo (16.15, hora española) en el Santiago Bernabéu, donde el ganador saldrá muy reforzado en este primer pulso de la temporada antes de la disputa del Mundial de Qatar, que llegará con parón en LaLiga, en noviembre: ambos están igualados a 22 puntos en lo alto de la clasificación.

Xavi, además de modificar piezas con respecto al equipo que salió de inicio en el Camp Nou ante el Inter de Milan, se está planteando una variante en base a Raphinha -que, recordemos, ha sido el primer jugador en calentar el Clásico con su advertencia al Real Madrid-. Sobre ella, el brasileño no partiría de inicio en el que puede ser su primer Madrid-Barça, dejando su hueco en el once y por banda izquierda a Ansu Fati. De ser así, Ousmane Dembélé ocuparía la derecha, con Lewandowski en la punta. Tridente novedoso, sin duda.

Además de ello, el técnico culé sí cambiará más piezas. Un cambio asegurado es la inclusión de Jules Koundé, que se ha recuperado a tiempo, por Gerard Piqué. Otro podría ser la sorpresiva inclusión de Alejandro Balde por Marcos Alonso, cuya participación en el partido de Champions League frente a los nerazzurros dejó muchas dudas. Con un año de contrato, Alonso, por ahora, no convence en can Barça.



Ancelotti también arriesga

Dicen en los corrillos cercanos al técnico italiano del Real Madrid que Carlo Ancelotti ya estaba planeando darle la titularidad del equipo a Antonio Rüdiger, desplazando del eje de la zaga a David Alaba, que a su vez quitaría del once a Ferland Mendy. El golpe en el ojo del alemán recibido ante el Shakhtar lo dificulta, pero si la máscara que le está buscando el club funciona, el germano puede ser la gran novedad, recordemos que ya la usó en su etapa en el Chelsea. Por otro lado, muy probablemente un titular últimamente en el equipo blanco, Rodrygo Goes quizá pierda su sitio en el once en favor de Fede Valverde, que acompañaría arriba a Vinicius y Benzema, todos ellos escudados en la medular por Kroos, Modric y Tchouameni.

Las próximas horas van a ser cruciales y lejos de estos pensamientos de Xavi y Ancelotti, hay que ver si finalmente se arriesgan a ponerlos en práctica en el Santiago Bernabéu.