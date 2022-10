Qatar, helado: Tuchel agita a toda Inglaterra; Southgate, a la calle

En Inglaterra son conscientes de su leyenda negra en las grandes citas, esa que señala al combinado nacional inglés siempre como uno de los candidatos de oro a priori (por talento y peso específico de sus jugadores en las ligas más relevantes) y que, en los hechos, suele darse un castañazo épico. Pero quizá el daño hecho con el descenso de la Nations League sobre una generación brillante como la actual, posiblemente la mejor de su historia en cuanto a talento, ha calado en la opinión pública afín a la Premier, de ahí que Tuchel esté cerca de cargarse a Southgate. El alemán es el elegido para acabar con esa leyenda maldita.

Por tiempo, por margen, esto no sucederá antes del Mundial de Qatar, pero, salvo sorpresa inglesa -y que los de la cruz de san Jorge alcen el título más importante del fútbol- sí ocurrirá después. Dicho de otra forma, si Gareth Southgate no gana el Mundial o al menos disputa una de las semifinales o la final, estará fuera de forma fulminante. Ni que decir tiene que esta noticia ha sido un impacto para los ingleses en general, pero para el míster británico en particular. No es la mejor perspectiva ir a la gran cita con la espada de Damocles sobre la cabeza.

Este ultimátum los suscribe el Telegraph inglés, que apunta claramente a Thomas Tuchel como nuevo seleccionado nacional de un equipo donde están, entre otros, jugadores como Phil Foden, Harry Kane, Jack Grealish, Jadon Sancho, Declan Rice, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford o Recce James. Casi nada.

Lo cierto es que irse de una competición oficial como la Liga de Naciones sin ninguna victoria en seis partidos, con tres derrotas y tres empates, y caer a la Liga B, un escalón muy inferior al que le corresponde a los ingleses, es una afrenta imperdonable para la federación británica, de ahí la decisión fulminante. Italia, Hungría y Alemania fueron los rivales ingleses en el Grupo 3 de la competición citada, ese precedente nada halagüeño para Inglaterra antes de la Copa del Mundo de Qatar y, como decimos, los resultados no pudieron ser más penosos. Hoy, en vísperas de la lucha en suelo catarí, Southgate no solo sabe que está sentenciados, sino que conoce quién es su sustituto.