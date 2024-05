El barcelonismo no perdonaría a Laporta: sin Xavi, Lamine Yamal y Cubarsí temen las consecuencias

Hay una infinidad de aspectos que se le pueden achacar al proyecto de Xavi. Que si falta de resultados, un juego pobre, el bajo rendimiento de los veteranos o la ineficacia en materia de fichajes. Sin embargo, el catalán se ha lucido a la hora de sacar a la luz el talento que albergaba la Masía con jugadores generacionales como Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

Ante esta situación, la salida del técnico egarense deja en una posición ciertamente complicada a ambos canteranos, que, pese a haber demostrado que su nivel es sobradamente alto como para competir con los mejores. Sin embargo, con Hansi Flick, la situación cambia, pues el alemán no conoce tan bien la casa como Xavi, de modo que la confianza en la gente joven podría no ser la misma, provocando un retroceso en la presencia de cracks como Cubarsí o Lamine en el equipo. Algo que la afición no perdonaría ni a Flick ni a Laporta.

Un pasado optimista, pero faltan garantías

Si bien es cierto que Flick ya demostró, con Jamal Musiala en el Bayern, que es un entrenador que apuesta por el talento joven, la realidad es que el hecho de ser un hombre hecho en el Bayern de Múnich facilitó mucho la apuesta por el alemán. En cambio, en can Barça, el germano llega como un completo foráneo, de modo que el trabajo de Deco y Laporta a la hora de darle a conocer las bases del club será fundamental para que se mantenga la apuesta por el talento joven.

De intocables a cuestionables

La cuota de minutos, tanto de Lamine Yamal como de Cubarsí coloca a ambos canteranos en absolutos intocables en el Barça de Xavi. Pues, mientras que el primero sumó más de 2.800 minutos a lo largo de toda la campaña, el zaguero acumuló más de 1.800 en la media temporada que pasó como jugador de pleno derecho del primer equipo.

Ahora, ambos deberán demostrar a Flick que no estaban en el once por capricho de Xavi, sino que lo estaban por contar con unas cualidades especiales, de modo que esta pretemporada será clave para ambos, pues de ser intocables pasará a ser, al menos al comienzo, dos jugadores cuestionables.