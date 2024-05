Laporta ya prepara su presentación: campeón del mundo con Leo Messi que abriría la puerta de Araujo

Si hay una posición que ha sufrido de mil y un cambios a lo largo de esta temporada, esa ha sido la de pivote en el Barça. El adiós de Sergio Busquets provocó todo un terremoto en el conjunto blaugrana, que, sin dinero ni recursos, se vio obligado a confiar en un Oriol Romeu que no contó ni durante un mes para un Xavi que ve en el fichaje de Guido Rodríguez una solución, como mínimo, para el corto plazo.

Y es que, con el fracaso de Romeu, los blaugranas han puesto a Gündogan, De Jong y a Christensen en una demarcación donde el danés ha acabado siendo el que mejor rendimiento ha ofrecido sin ser nunca una opción que haya enamorado; ni por sus dotes con el balón, ni por el hecho de dejar falto de efectivos el eje de la zaga, donde con el futuro de Ronald Araujo en el aire, se necesita que vuelva Andreas.

Campeón del mundo (testimonial) para el Camp Nou

Con el fichaje de Guido, el Barça no solamente se estaría haciendo con un jugador que levantó el pasado Mundial con Leo Messi, aunque lo hiciera con apenas 56 minutos jugados. Si no que también ficha a un pivote de garantías. El todavía jugador del Betis, a diferencia de Oriol Romeu, sí que se siente cómodo con el balón en los pies y con la batuta del ritmo del equipo. Pese a no ser un tan finísimo estilista como lo era Busquets o lo son Zubimendi o Rodri, sí que aportaría ese perfil de director de juego y cortafuegos para la posición de ‘5’.

Además, a diferencia de los mencionados, el argentino no tendría un coste elevado, algo que necesita un Joan Laporta al que las críticas finanzas del Barça, siguen ahogando a la hora de fichar.

El adiós de Araujo se facilitaría

Por otro lado, cabe destacar que la llegada de un pivote como Guido también provocaría que Christensen volviera a ser un central más dentro del plantel de Xavi, que vería que, entre el ascenso de Cubarsí y la recuperación del danés, tendía un buen número de centrales en nómina, algo que podría facilitar las cosas a la hora de decir adiós a un Ronald Araujo, cuyo futuro en el Barça pende de un hilo.