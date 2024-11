El Barça no podrá ficharlo y Nico Williams ha llorado toda la noche, Nike se indigna, Castore sonríe

Nico Williams y el FC Barcelona es un binomio al que le brotan las informaciones, sin embargo hay un error de los segundos, imperdonable para Nike, que puede haber cerrado de raíz las posibilidades del jugador del Athletic Club de Bilbao de vestirse de blaugrana.

El extremo no ha dicho que quiera jugar en el Barça, pero tampoco lo ha negado, aunque tal vez ya no esté en su mano decidirlo, ya que el club catalán podría haber hecho un movimiento que impediría al futbolista español firmar por los culés la temporada que viene; es decir, se habría cerrado una ventana a Nico antes incluso de que se haya dado la posibilidad de abrírsela de nuevo.

Todo tiene que ver con las urgencias y la firma del Barça

El pasado verano era Nico Williams y no Dani Olmo el gran objetivo del Barça, sin embargo el jugador del Athletic no quiso, como sí hizo el ya ex del RB Leipzig, pasar por la piedra de vivir con la incertidumbre de su inscripción, de ahí que se negara a firmar y llegara el catalán en lugar del pamplonés. Y esto es clave en el desencuentro futuro entre Nico y la entidad blaugrana.

De un lado, Olmo, un jugador dotado para jugar en banda, pero también capacitado para rendir por el carril del 10, un jugador cuyo patrocinador es Adidas, sí puede buscarse la vida debido a su versatilidad en el entramado de Hansi Flick, pero no así Nico, patrocinado por Nike, espónsor a su vez del Barça, al que ven ahora en la ciudad condal por detrás de Raphinha y al que la posibilidad de una competencia con jugadores como el mismo Olmo, Gavi o Pedri hace que ya no sea tan buena idea ficharlo.

El hueco que tenía ya no está

Recapitulando, a Nike le indigna que su representado haya sido sustituido por Olmo, de la firma alemana, y que el actual éxito de la plantilla culé, sobre todo con su tridente, ya no haga necesario firmar a Nico.

Es decir, que el extremo del Athletic pudo ser una realidad que anheló el Barça, pero al rechazar vestirse de blaugrana cerró sus puertas, quién sabe si definitivamente, a ser jugador del FC Barcelona. Y es que, simplemente, Nico, un especialista de banda, ya no tiene hueco en este Barcelona, cosa que sí puede hallar Olmo, más polivalente. Puede decirse que la elección ya se dio y ver cerrada esa puerta habría hundido al joven futbolista rojiblanco, al que, eso sí, le quedan otra ventanas tanto en LaLiga como fuera de esta. En cualquier caso, Castore, patrocinador del Athletic, sonríe.