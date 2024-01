El Barça puede echar al fichaje que avergüenza a Laporta: llegó por Sergio Busquets y puede salir ya

Desde que en el mercado de verano, el Barça cerró la incorporación de Oriol Romeu en lugar de grandes cracks como Zubimendi o Kimmich, no fueron pocas las voces que salieron al paso para criticar la decisión de fichar a un jugador cuyo perfil es de todo, menos propio del FC Barcelona y, todavía menos, capaz de llegar a un nivel mínimamente similar al de un Sergio Busquets que dejó un hueco que le quedó enorme a Oriol Romeu, que ha visto como con corazón y actitud no hay suficiente para ser el pivote defensivo titular en el Barça, donde el talento importa mucho.

Opción lejana a un fichaje que ya dan por perdido

Ante la crítica situación que está viviendo Romeu en el Barça, la realidad es que lo más normal sería que el que fuera canterano blaugrana esté más fuera que dentro del equipo. En este sentido, la entrada en escena del Besiktas hace que se plantee una salida que todos se comienzan a plantear en las oficinas del Camp Nou. Todo ello según la información publicada por Sports Digitale.

Pese a que el jugador es prácticamente un cero a la izquierda para los planes de Xavi, también cabe destacar que su salida no será una gran solución para las penurias financieras del Barça. Y es que, con la llegada bajo unas condiciones económicas muy bajas, la salida de Oriol Romeu no cambia prácticamente nada en cuanto al margen salarial, pues el problema no radica en los nuevos contratos firmados en la era Laporta, sino en aquellos que los culés arrastran de la época de Josep María Bartomeu.

Con esta situación, todo apuntaría a que Xavi no dará luz verde a la salida de Oriol Romeu, pues el técnico egarense no está por la labor de perder a un jugador a cambio de nada. Y es que, si la venta del que fuera canterano culé no da el margen económico necesario al Barça, parece que no hay interés alguno en perder a un jugador que en situaciones críticas puede ser una solución de emergencia para ser un pivote defensivo en situaciones donde hace falta defender un resultado o cuando haya que dar descanso a Gündogan y Frenkie De Jong.