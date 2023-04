El Barça tiene una balanza con Gavi y Leo Messi: el caso Negreira y las dudas someten a Laporta

Que el Chelsea esté ofreciendo una enorme cantidad a Gavi es un problema para el Barça desde el varapalo sufrido por su no inscripción como jugador de la primera plantilla, y lo es porque el entorno del canterano ve debilidad e inseguridad en la posición del Barça con respecto al jugador sevillano, que es justo lo contrario que le ofrecen al futbolista en Londres, con una apuesta enorme por él. Y en medio surge Leo Messi, el cual no ayuda con Gavi.

Encajar las piezas, salidas, riesgos…

La comparecencia de Joan Laporta por el caso Negreira, lejos de espantar fantasmas parece que los ha avivado más dentro y fuera de Barcelona, con críticas enormes por parte de personalidades como José María Minguella. Pero más allá de este asunto, el problema financiero del Barcelona, tanto con los jugadores de la plantilla, incluido Gavi, como con los posibles fichajes, lo que toca a Messi, es complejo por los límites salariales.

En lo que respecta a Gavi, su entorno, como hemos apuntado, se desmarca de la huida hacia adelante del club y quiere más compromiso por y con el jugador, pero es que además no le cuadra a este y al mismo jugador la nueva posición que ocuparía Gavi en un Barça donde Messi vuelva a ser el líder; con Dembélé, De Jong y Lewandowski con asiento fijo en el once y con el club tratando de encontrar un sustituto a Busquets, no les salen las cuentas.

La opción culé con Messi, lógicamente, conlleva un análisis todavía más complejo, primero porque hay que conseguir en clave Barça que vuelva a tener sintonía con el presidente, lo que no es sencillo, pero después el enfrentamiento con LaLiga, que es quien fija cuál debe ser el límite de los fichajes y en el caso de Messi no sería bajo, dificulta la incorporación del argentino. Además, tácticamente la intensidad culé no será la misma con el sudamericano y por tanto todo el proyecto sufriría un vuelco que algunos no ven como beneficioso.

Pasamos de largo por algunos asuntos, pero en medio de esta tesitura, es un hecho que el llamado Barçagate está fustigando a la institución y eso repercute en su imagen y rendimiento sobre el césped. Los nervios afloran, Gavi y Messi no ayudan y a Xavi se le nota, prueba de ello fue su desliz por el sol como evasiva en su empate a cero ante el Getafe. Son tantos frentes abiertos, que el club despista con su idea de futuro.