Ultimátum del canterano y estrella de LaLiga a Xavi y Laporta: sí inmediato o tomará la vía Raphinha

En el FC Barcelona sabían que activar la vía Leo Messi de forma pública, como han hecho reconociendo oficialmente contactos desde el club con el jugador, conllevaba generar ilusión en tiempos de titubeo -sin objetivos ilusionantes más allá de cerrar LaLiga y con el caso Negreira y los limites salariales bloqueando los fichajes- pero también zozobra en el vestuario, con algunos que están y otros que volverán. Uno muy concreto que está en esta tesitura es una estrella de LaLiga y canterano, y ahora un jugador con potestad para pedir, porque tiene ofertas de la Premier League, concretamente del ex equipo de Raphinha.

Joven y sobradamente preparado

El Osasuna y no otro equipo le luchará el título de la Copa del Rey al Real Madrid no por casualidad, sino porque está haciendo (y viene haciéndolo) una enorme temporada, donde Abde Ezzalzouli es una parte proporcional muy importante. Primero porque es el elemento disruptor, el que genera superioridad desde el uno contra uno, y segundo porque su explosión no solo es constable en el campeonato español, sino que, a su edad, puede ir a mucho más.

Tal vez por eso el Leeds United se haya puesto en contacto con el futbolista, asunto que aseguran desde Barcelona, lo cual repercute deforma directa en un Barça que tiene overbooking en la franja de ataque y que verá como Abde regresa tras cesión pero con el estatus de haberse ganado una oportunidad. Y tanto es así que el entorno del jugador marroquí según hemos podido saber, le pide al Barça una decisión: ¿cuentan o no con él?

Dificultades económicas

Nadie va ocultar en can Barça que el gran estado de Abde y su proyección pueden ser un elemento a probar la temporada que viene, sin embargo los limites salariales de LaLiga exigen que el Barça descargue fichas y con situaciones en este asunto tan graves como la de Gavi, Ansu Fati o Ferran Torres, meter una pieza más en la ecuación quizá complique más la configuración de la 23/24, de modo que Abde y el Leeds, aquel equipo que disparó la popularidad de Raphinha, pueden ser una combinación sencilla para ganar dinero y evitar problemas ¿Qué hará el Barça?