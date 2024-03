El Bernabéu estalla y exige al galáctico: tras su fichaje Vini y Bellingham ya no serán la estrella

Hace poco menos de un mes atrás Kylian Mbappé hizo oficial su salida del PSG a final de temporada, es decir, cuando finaliza su vínculo con el conjunto galo, y raíz de ello el Real Madrid se postuló como su próximo destino profesional, aunque por el momento Florentino Pérez no se ha pronunciado al respecto.

No obstante, lo que para muchos suponía un fichaje innecesario ya que Carlo Ancelotti disponen plantilla de atacantes de la talla de Vinicius, Rodrygo Goes o Brahim y, además, Endrick se incorporará al equipo el próximo verano, pero el 2024 que está firmando el equipo esté generando más que dudas sobre las posibilidades de pelear por la Champions League esta temporada.

Es cierto que en el título liguero apunta a ser la segunda condecoración de los blancos tras la consecución de la Supercopa de España, pero la línea ofensiva está originando dudas continuamente y aquí es donde el fichaje de Kylian Mbappé cobra especial importancia.

Si algo ha demostrado el delantero francés es un cúmulo de virtudes ofensivas no solo le permiten ser demoledor a campo abierto, sino crear huecos donde apenas existen, como bien se pudo presenciar en el primer gol anotado el pasado martes ante la Real Sociedad. Esto, lo quieran ver o no los admiradores de Vinicius Jr, con quien Mbappé ha sido estrechamente comparado, es una cualidad de lo que no puede presumir el brasileño ya que, cuando el equipo rival se encierra atrás, se convierte en un jugador de lo más mediocre.

Además, en el duelo ante el Leipzig, a pesar del gol anotado Vinicius perdió una cantidad muy abundante de balones que no pasó desapercibidos entre los aficionados que asistieron al Bernabéu y que, en consecuencia, provocaron algunos pitidos contra el futbolista.

Así pues, que Kylian Mbappé es un fichaje más que necesario para el Real Madrid de cara a la conquista de títulos en la temporada 24/25 es algo que ya no genere ningún tipo de duda y, con el francés de 25 años en la plantilla blanca, ni Bellingham ni Vinicius serán los jugadores que más miradas tendrán puestas encima.