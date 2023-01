El Bernabéu se enciende en el cierre de mercado: hasta 3 ventas exprés promovidas por Ancelotti

Buscar una solución satisfactoria para todas las partes y hacerlo a contrarreloj es el gran objetivo del Real Madrid en estas horas que quedan hasta el cierre de mercado invernal y para ello quieren, desde la cúpula blanca, con el consentimiento del área técnica, certificar la firmeza en su deseo de salir de tres piezas, ya que, de tenerlo, se movilizarán para buscarles un hueco fuera del Real Madrid. ¿Es complicado?, mucho, pero no imposible.

Indudablemente hablamos de Mariano Díaz, Eden Hazard y Álvaro Odriozola, por los que Carletto ha dejado claro que no optará, ni siquiera ante graves ausencias. Ya de por sí es poco probable que tire de ellos no habiéndolo hecho hasta el momento y pese a tener una plantilla corta, muy justa, pero menos aún lo hará -lo de ponerlos- cuando su centro de rotación tiene piezas sanas y la competición ha alcanzado su punto de no retorno: ciertos partidos cuestan títulos. Por eso sería buena opción, piensan en el club, buscarles una salida, por lo menos hasta final de temporada.



Eterno rechazo

En el caso de hispano-dominicano le han asegurado que cualquier opción que encuentre le será válida al Madrid, tanto la cesión hasta final de temporada como la venta. Con él hay una cosa clara y se lo han hecho saber: es el único jugador de la primera plantilla que cuenta con una total certeza de no continuar en la 23/24, el resto, incluso Hazard u Odriozola, puede que se queden pero la finalización de contrato del delantero marcará sí o sí su final de merengue, por eso le instan a acelerar su salida. Y, como ha sucedido siempre con el ex del Lyon, ya avanzamos que es complicado, porque al futbolista, literalmente, le da igual no jugar.

Con Hazard y Odriozola se trabaja a toda velocidad porque hay opciones; remotas, sí, pero las hay. Uno tiene posibilidades en Inglaterra, aunque su salario y la vigencia de su contrato, al que se aferra, lo complican todo, como sucede con Mariano, el Madrid se plegará a cualquier solución, al menos hasta junio, siempre y cuando no tenga que pagar íntegro su salario. Con Odriozola pasa lo mismo. Hay clubs en Italia, también en LaLiga, interesados en el carrilero pero su interés es tímido, de nuevo por lo mismo: sus elevados sueldos.