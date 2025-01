El bombazo menos esperado, Casemiro podría volver a jugar en España, y no sería con el Real Madrid

El mercado de fichajes no deja de sorprender, y el nombre de Casemiro vuelve a estar en el centro de atención. El exjugador del Real Madrid, actualmente en el Manchester United, podría regresar a LaLiga. Sin embargo, esta vez no sería con el conjunto blanco, sino con uno de los equipos revelación del fútbol español, segun apuntan en Todofichajes.com.

En el Manchester United, Casemiro ha perdido protagonismo. La llegada del técnico Rubén Amorim y su apuesta por un estilo de juego diferente ha relegado al brasileño a un segundo plano.

Además, su alta ficha, que representa un desafío financiero para los Red Devils, ha llevado al club a buscarle una salida. Aunque su contrato se extiende hasta 2026, la situación actual apunta a que ambas partes estarían dispuestas a separar caminos.

El Girona, equipo que ha sorprendido con fichajes como Daley Blind y Donny Van de Beek, exjugadores del Manchester United, podría dar otro golpe de efecto. Necesitan un mediocentro de jerarquía y experiencia para apuntalar su proyecto, y Casemiro encajaría perfectamente en ese rol.

El club catalán pertenece al City Football Group, lo que facilita la llegada de jugadores con gran trayectoria. Esta conexión ha permitido incorporaciones inesperadas en el pasado, y todo apunta a que el Manchester City, como matriz, estaría dispuesto a colaborar para facilitar la operación.

La fórmula para que Casemiro llegue al Girona sería un préstamo, con el Manchester United asumiendo parte de su salario. Esto aliviaría las cuentas del club inglés y permitiría al Girona contar con un jugador de talla mundial. Aunque desde Arabia Saudita han ofrecido cifras astronómicas por el centrocampista, la opción de mantenerse competitivo en una liga como LaLiga parece atractiva para el brasileño.

