El caso João Félix da un vuelco: el Cholo Simeone da una sorpresa a Joan Laporta y Cristiano Ronaldo

El futuro de João Félix puede ser una incógnita en cuanto a su próximo destino, en cuanto a su próximo equipo, en cuanto a cuándo podrá de nuevo jugar un partido de fútbol, pero para el Cholo Simeone esta no pasa por imponer su ley al Atlético de Madrid, que, no lo olvidemos, hizo con el luso el más grande esfuerzo económico de la historia del club y uno de los más importantes de la historia del fútbol. Por eso Joan Laporta y Cristiano Ronaldo se han llevado una sorpresa.

Tensar la cuerda sin buenos apoyos

João Félix tenía claro que no quería jugar a las ordenes del míster argentino, por eso aceptó la aventura en Londres, que fue un desastre en lo personal y lo grupal. Y aún con eso, el luso erró en su lectura del futuro. En suelo inglés deslizó en multitud de ocasiones su desacuerdo con el Atleti, su juego y su técnico, y después de que el Chelsea lo devolvió y mostró escaso interés en hacerse con sus servicios, tampoco ha querido ensamblarse en el Atleti. Y Simeone pasa página, pero no a cualquier precio.

El Barça y Arabia Saudí, como adelantábamos en Don Balón, son sus únicas salidas, el problema para el luso, que no quiere marcharse a la liga emergente a perpetuidad, es que los planes del Atleti con él son diferentes. Para el Atlético de Madrid solo hay una salida y esta, en cierta forma, bloquea totalmente al Barcelona y se lo pone complicado a los clubes árabes: el Atleti lo quiere fuera y recuperando parte de su inversión.

Si sale cedido hasta final de temporada, como tiene acordado Jorge Mendes con Arabia, ha de hacerlo con opción de compra obligatoria, que no desea João Félix. De la misma forma, si el Barça acepta el préstamo debe ser con una cláusula de compra forzosa, a la que no quieren atarse ni Deco ni Joan Laporta; es más, Xavi Hernández discrepa con el director deportivo luso y el presidente, para él, João no es necesario. ¿Entonces? Las cosas se complican para el portugués: no hay ni una oferta satisfactoria por él.