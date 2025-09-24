El Chelsea ha ofrecido una millonada por un delantero del Athletic Club y no es Nico Williams

El Chelsea sigue buscando soluciones para su delantera y ha puesto sus ojos en Maroan Sannadi, delantero del Athletic Club de Bilbao que está llamando la atención por su rendimiento en la Liga. El atacante, corpulento y con capacidad para fijar defensas, es visto en Stamford Bridge como un perfil ideal para adaptarse al fútbol físico y veloz de la Premier League.

En el club londinense reconocen que Enzo Maresca no termina de confiar plenamente en Liam Delap, mientras que Marc Guiu, pese a su juventud y proyección, tampoco ha logrado convencer. De hecho, su salida en forma de cesión ha sido la confirmación de que el técnico italiano busca otras alternativas para reforzar una línea ofensiva que no acaba de despegar.

El perfil físico que enamora en Londres

La dirección deportiva del Chelsea considera que Sannadi podría encajar perfectamente en el sistema de Maresca. No lo ven como un delantero generacional, pero su físico privilegiado y su capacidad para imponerse en duelos individuales lo convierten en un recurso más que interesante para competir en Inglaterra.

En este contexto, los blues estarían dispuestos a poner sobre la mesa entre 20 y 25 millones de euros por el delantero del Athletic, una cifra que en condiciones normales podría abrir un debate interno en el club vasco. Sin embargo, la situación actual es muy diferente: el equipo bilbaíno ha regresado a la Champions League y necesita contar con una plantilla lo más larga posible para afrontar todas las competiciones con garantías. Además, el nueve de los leones es, junto a Nico Williams, una pieza muy importante para Valverde

El Athletic no contempla su salida

Desde Bilbao lo tienen muy claro: Maroan Sannadi forma parte del núcleo duro de la plantilla y no está en venta. La directiva rojiblanca entiende que este curso es histórico para el club, y prescindir de un jugador con el impacto físico y competitivo de Sannadi sería dar un paso atrás en su ambicioso proyecto europeo.

Así pues, aunque el Chelsea ya ha mostrado su disposición a negociar, la respuesta del Athletic es tajante: no hay posibilidad de que Sannadi salga este verano. El jugador seguirá en San Mamés, al menos una temporada más, en un año clave para el crecimiento deportivo del club.