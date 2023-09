El Cholo de las cero excusas: no al victimismo por la roja a Morata; alegría por Correa y ¿De Paul?

El Atlético de Madrid comienza una nueva jornada de Liga en la que se enfrentará al Cádiz en el Cívitas Metropolitano. Diego Pablo Simeone compareció este sábado en rueda de prensa, donde confirmó las bajas que causará el equipo rojiblanco con respecto al choque con la incógnita de Rodrigo de Paul. El futbolista argentino regresó a los entrenamientos tras dos semanas y media en el dique seco y completó dos sesiones con el grupo. Pese a ello, sigue siendo duda y hasta última hora no se sabrá si entra o no en los planes de este fin de semana, por lo que aún no está descartado.

Al margen de todo ello, al técnico del conjunto colchonero le preguntaron por la sanción a Álvaro Morata, que vio la roja en el encuentro ante Osasuna. "No me voy a poner en estado victimismo absoluto, no es el momento. Álvaro está haciendo un gran trabajo, el otro día hizo un grandísimo partido y sólo espero que siga jugando con esa actitud y espíritu de los dos últimos partidos", explicó.

La principal novedad de la convocatoria será Ángel Correa. Sin tener aún claro quiénes cursarán en el once titular frente a los cadistas, el entrenador del Atleti se mostró muy optimista por la vuelta al trabajo -y a la lista de citados- del delantero de Rosario, que se perdió el duelo de Pamplona por lesión. "Trataremos de resolverlo de la mejor manera desde lo físico y lo táctico, ahora recuperamos a Correa y tendremos a Salim, Kostis y Gismera, que si están ahí es porque tienen chances de jugar", agregó el entrenador colchonero.

Con un ojo puesto también en el encuentro del próximo miércoles de la Champions League contra el Feyenoord, el Cholo Simeone no forzará a ninguno de sus jugadores, ya que no quiere que tengan una alta carga de partidos a sus espaldas. De lo contrario, podría llevarle a una situación más problemática al perder a más futbolistas en este tramo inicial de campaña, el cual es clave para el devenir tanto de la competición doméstica como de la Liga de Campeones.