El Clásico finiquita a Ancelotti y exige a Florentino: 'debe cambiar'

Exceptuando a Manuel Pellegrini y con la salvedad de Julen Lopetegui, que solo duró en el cargo 137 días, Florentino Pérez solo ha buscado entrenadores de corte defensivo, contragolpeadores, defensores del bloque bajo, de la firmeza defensiva, pero actuaciones tan desastrosas como las de ayer ante el Barcelona, que no son nuevas, no solo han finiquitado a Carlo Ancelotti en el cargo, que no será renovado, sino que señalan directamente al máximo responsable, el presidente, cuya mano está tras la gestión y al que el Bernabéu miraba ayer, y ha mirado en otras ocasiones como diciendo 'debe cambiar'.

Sí, el estilo ultradensivo, el arriconarse abiertamente frente a rivales grandes, y eso pasa por el tipo de entrenador. Sobre ello, quizá en su día no se le daba bien este asunto a Florentino, a tenor por sus inicios en el cargo: Vicente del Bosque, su primer entrenador, vino heredado y fue destituido sin demasiados motivos para que entrenadores como Carlos Queiroz, Vanderlei Luxemburgo (José Antonio Camacho no llegó a debutar) o Juan Ramón López Caro acabaran con la paciencia del Bernabéu y con el mismo Florentino, que dimitió. En su segunda etapa, solo el chileno y el vasco fueron impulsos creativos, y con ambos se tuvo menos paciencia que con otros entrenadores notablemente defensivos, más autoritarios, incluso.

José Mourinho fue el recurso de urgencia y apagó alguna llama, pero quemó el club hasta sus cimientos, llevándose alguna leyenda por medio. Carlo Ancelotti y Zidane, con un periodo breve y sin gloria de Benítez y Solari, han sido los otros entrenadores. Como ven, pese a los éxitos del primer Zidane, incluso del mismo Carletto, el Madrid no ha apostado abiertamente por la creatividad, ¿lo hará ahora que solo la consecución de una Champions League, casi imposible, pueda salvar al italiano?

Florentino tiene un recurso fácil, una finta a la derecha, en dirección a París, con Mauricio Pochettino, una vez termine su agonía en París, que será larga y dolorosa (perdió ante el Mónaco 3-0) Pero hay otras posibilidades más arriesgadas. Por ejemplo, atención a la situación del Chelsea y Thomas Tuchel, rival en Liga de Campeones, ya que ahora mismo en el club inglés, seguro, no hay nada una vez Roman Abramóvich se ha echado a un lado. El germano podría ser una alternativa que marque ese giro. Por supuesto nombres como Antonio Conte (quizá otro más o menos factible), Marcelo Gallardo, Jürgen Klopp, Roberto Mancini o Hans-Dieter Flick también pueden sonar, pero sus llegadas parecen más complejas: unos por sus contratos, otros por el Mundial.