Kroos se apaga y Ancelotti apunta un plan B: 70 kilos, como Verratti

Aunque sea un mero rumo, sin eco alguno en Italia, conviene informar de este asunto. Sobre él, el primer paso para que el Real Madrid contrate al sustituto de Toni Kroos ya se habría dado; restaría el segundo, que es posiblemente el más complejo, ya que pasa por dos estadios: la respuesta afirmativa del jugador y lograr el traspaso del equipo en cuestión, con el que tiene contrato vigente. Como ven, sí, el Madrid y sobre todo Carlo Ancelotti, quizá en una última aportación a la causa para la próxima temporada, habría visto debilidad en Kroos y fortalezas suficientes en un compatriota del míster, que puede sustituirlo.

No es que el germano no necesite un recambio, que a todas luces es así, sino que dudamos de que pueda ser el señalado. Evidentemente la pubalgia sufrida por el alemán, unido al hecho de su edad -pese a que renunciara a jugar con la selección nacional germana, lo que le priva de minutos en las piernas- y el intenso desgaste al que se ve sometido en el Madrid parece que están haciendo mella en Kroos, el cual no vive su momento de plenitud, como reflejan sus dos sustituciones en los últimos dos grandes choques, el del PSG y el de ayer, en la hecatombe ante el Barcelona de Xavi.

Por el contrario, Carlo Ancelotti ofrecería al club, según El Nacional, una propuesta de futuro en base a un jugador internacional italiano, dominador de la medular de la azzurra junto a Marco Verratti, con el que comparte, además de posición, características, y que puede, a su manera, sustituir en la organización blanca al de Greifswald, como es Nicolo Barellla. Y si bien esta posibilidad es interesante para el Madrid, es bastante compleja de llevar a efecto. Extremadamente difícil, diríamos.

De primera mano, hay que tener en cuenta que las proposiciones de Carletto tienen poco efecto en estos momentos entre la directiva blanca, que ha puesto una diana sobre él salvo que logre el milagro de alzar la orejona. Por otro lado, el jugador a las órdenes de Inzaghi tiene contrato con el Inter de Milan hasta 2026, es el faro del proyecto interista y nunca ha manifestado deseo alguno en salir de Milán, por lo que es puramente utópico pensar que Barella abandone su club, sea el Madrid, Ancelotti o Florentino el que llame a su puerta. En la misma línea de estos rumores se ha señalado a Joshua Kimmich, jugador del Bayern, y podemos asegurarles que no solo no hay nada hecho al respecto, sino que es casi imposible que se den estos dos fichajes por parte del Madrid.