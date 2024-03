El crack del Barça se lo cuenta a Tchouameni: no sigue, se irá a uno de estos 2 campeones de Europa

No es un secreto que dos de los jugadores fijos en las convocatorias de Didier Deschamps con Francia, que estarán con toda probabilidad en la Eurocopa que se celebrará este próximo verano en Alemania, juegan en Barça y Real Madrid, factor que no entorpece la amistad que les une. Por eso uno de los primeros en saber que los pasos del jugador culé parece que se alejan del Camp Nou es el futbolista blanco.

Interés de la Premier

Evidentemente hablamos de Jules Koundé y Aurelian Tchouameni, internacionales galos que visten las elásticas respectivas de Barça y Madrid. Y es sobre el primero que este asunto va tomando forma, imaginamos, una vía de la que estará informado el centrocampista a las órdenes de Carlo Ancelotti. Y es que al menos Manchester United y Chelsea siguen interesados en el central culé, que ya es uno de los elegidos por el club azulgrana para ponerle el cartel de transferible.

El ascenso de Pau Cubarsí y el hecho de que Koundé no esté teniendo una buena temporada, haya acumulado discrepancias con Xavi por hacerle jugar de lateral en más de una ocasión y siga consiguiendo poseer un gran mercado, son todos ellos factores que acercan el adiós al Barça del francés. Básicamente porque además de todo ello, el jugador no estaría contento en el club blaugrana y estos dos equipos, además del Bayern, necesitan un central.

Si a eso sumamos que el Barça necesita ingresar para poder fichar y que al jugador francés no le ha hecho gracia que la entidad culé bloquee las salidas de Lamine Yamal, Ronald Araujo y Frenkie de Jong pero no la suya -todos ellos han sonado como posibles ventas millonarias- hacen que se unan multitud de factores que faciliten su adiós. Para ello hace falta una buena oferta por él, pero los tres clubs nombrados no tienen precisamente problemas de dinero, así que esta salida de LaLiga EA Sports es más que probable.