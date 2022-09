El declive de Piqué en el Barcelona se consuma: Xavi le puso la cruz

Los cambios impuestos por Xavi para dar un soplo de aire fresco a la plantilla ya son una realidad, y una de las víctimas de ese nuevo rumbo que ha tomado el club no es otra que Piqué. El técnico de Terrasa se ha visto obligado a tomar importantes decisiones que han desembocado en la suplencia de pesos pesados como el experimentado central o Jordi Alba. Las cifras no engañan y el ‘3’ azulgrana ya es el zaguero que menos minutos ha disputado en lo que llevamos de competición, siendo utilizado solamente en un partido de Liga. La confirmación de que el nombre no lo es todo en el fútbol, y que el tiempo pasa para todos con las consecuencias que ello conlleva.

Desde su llegada, Xavi no dudó en dar entrada a los prometedores talentos defensivos que el Barcelona está sacando de su cantera. La irrupción de Araújo la temporada pasada ha influido de tal manera que ya es el central con más minutos de todos los que componen la plantilla. También se ha demostrado con la aparición en el primer equipo ya como titular de Alejandro Baldé, que ha desbancado a Jordi Alba en otro ejemplo de que al técnico azulgrana no le está temblando la mano en su segundo año en el club. La Masía es el arma al que siempre se ha recurrido en Can Barça en tiempos de cambio y a Guardiola ya le funcionó el mecanismo de maravilla cuando sacó de tercera división a unos Sergio Busquets y Pedrito que acabarían triunfando en el club.

Así las cosas, jugadores como Eric García, Christensen o Koundé también han superado a Piqué, relegándolo de esta manera a ser el quinto central del equipo. En el caso del primero empezó siendo indispensable para Xavi, pero ha perdido fuelle en los últimos partidos en favor del danés que vino del Chelsea. Mientras que el francés ex del Sevilla se ha consolidado como lateral derecho desde que recalara en el Camp Nou.

Competencia con la que Xavi pretende que los veteranos del equipo no se acomoden en el rol que siempre tuvieron de intocables en el equipo azulgrana.