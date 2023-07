El descarte de Guardiola es la opción del Barça tras suspender también en Alemania

En la carrera por hacerse con los mejores jugadores para conformar una plantilla de garantías, los grandes equipos europeos ya se pelean por intercambiarse o robarle algún que otro jugador a su rival directo.

En esa tesitura es en la que trabaja el FC. Barcelona. Los culés necesitados para renovar su imagen, entienden que es vital la incorporación de varias caras nuevas y estarían tanteando varias opciones. Con la confirmación oficial de tres nombres como los de: Gündogan, Iñigo Martínez o Vitor Roque, un cuarto podría ser la opción de Joao Cancelo.

No cuenta para Guardiola

El jugador portugués es uno de los descartes, a priori, del Manchester City. Sentenciado desde su salida polémica rumbo al Bayern en el pasado mercado de invierno, no ha convencido tampoco en el Allianz y a Guardiola no le importaría buscarle un nuevo acomodo. De hecho, en eso están visto que si se va Kyle Walker, ya habría otro candidato a ocupar la plaza, como ayer ya avanzábamos en Don Balón.

Su transición en el equipo bávaro no ha sido la mejor. Su participación se resume en un recorrido de tan solo 21 duelos disputados con 6 asistencias y 1 gol anotado. Los alemanes tenían incluida una opción de compra, pero no han querido ni considerarla, según Bild. El medio puntero germano consideraba que los altos directivos entendían demasiada cara la propuesta del City. La oferta oscilaba cerca de los 70 millones, un precio parece que desorbitado para sus intereses.

Así pues, si el Barça quiere acceder a su compra ya sabe lo que hay. Los catalanes tenían en el radar a varios perfiles. De hecho, se interesaron incluso por la situación de Iván Fresneda. El recién descendido equipo de Ronaldo, podría tener en el joven lateral su mayor argumento para ingresar dinero, pero parece que no han llegado a un acuerdo. No son los únicos interesados y de ahí la dificultad en conseguirlo. Por ello, estarían mirando las opciones del portugués.

Las opciones de Xavi

Xavi ya intentó traérselo en invierno, pero entonces aquella opción no se acabó dando. De hecho el entrenador azulgrana acusó a los del Etihad, literalmente, de no querer negociar con ellos. Una acusación a la que accedió Guardiola a contestarle, asegurándole que no le habían informado del todo.

El jugador luso tiene ya un cierto recorrido en el fútbol. Salido de la cantera del Benfica, ha jugado en el Inter o incluso ya conocería la Liga española, dónde militó en el Valencia. En Mestalla disputó casi 91 partidos a un gran nivel. La situación de los laterales en Can Barça, siempre han supuesto un problema desde hace años, y de ahí a esa dificultad por encontrar un refuerzo de garantías. Ni las segundas partes de Dani Alves o Bellerín, que volvieron a vestir la elástica azulgrana, funcionaron.

El precio por Cancelo parece desorbitado, pero habría pasado a ser una prioridad. Por ello, la cúpula de Laporta estaría trazando un plan para conseguir caja. Opciones como la de deshacerse de perfiles de peso con mercado para incluirlos en la operación, sería una de estas decisiones drásticas, pero podría suponer un grave error. El Manchester City ya sabe lo que es negociar con el FC.Barcelona y “regalarle” otra de sus piezas, no sería la mayor de sus intenciones. Por ahora, por parte del jugador que lleva dos semanas en Inglaterra, la situación sigue igual. ¿Conseguirá el Barça el dinero?