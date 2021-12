El despido de Koeman le cierra las puertas del Barça a esta estrella

Donny Van de Beek tiene tomada la decisión de abandonar el Manchester United este verano, y no pondrán ninguna pega a su salida. Aunque su fichaje generó mucha expectación, muchos ya venían avisando de que se había equivocado a la hora de escoger destino, y que tendría complicado jugar con regularidad. Y así ha sido, pues ha pasado más tiempo en el banquillo que en el terreno de juego. Así se pudo ver, una vez más, en la final de la Europa League.

En uno de los encuentros más importantes del curso para los de Ole Gunnar Solksjaer, pues se jugaban conseguir un título, no disputó ni un solo minuto. Una situación que se ha repetido ya en muchas ocasiones esta temporada, pues por delante tiene a Scott McTominay y a Paul Pogba, que son indiscutibles. Y no solo eso, si no que ni siquiera es la primera opción para el técnico noruego partiendo desde el banquillo. Porque antes, prefiere dar entrada a Fred o a Nemanja Matic, de manera habitual.

El balance del canterano del Ajax de Ámsterdam en su primer año en la Premier League no ha podido ser peor. En liga, no ha disputado ni el 20% de los minutos, y su participación se ha reducido a la FA Cup y a la Carabao Cup. A sus 24 años, ha sido una de las peores operaciones del pasado verano, y en Old Trafford también están por la labor de darle salida. Ni que sea, para recuperar una parte de los casi 40 millones de euros que pagaron.

Y el Barça aparecía en su horizonte como uno de sus posibles destinos. Un club en el que le encantaría jugar y probar suerte, y donde tenía un importante aliado: Ronald Koeman, que le conoce perfectamente de la selección holandesa. Joan Laporta meditaba seriamente la opción de volver a reunirle con Frenkie de Jong, tras la insistencia del entrenador, pero ahora todo ha quedado en nada. Porque el ex de PSV Eindhoven, Valencia o Everton será destituido.

Van de Beek, por lo tanto, deberá de buscar en otro sitio.

En el Real Madrid tampoco tiene hueco.