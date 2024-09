El ‘despiste’ de Ancelotti complica fichaje de Alphonso Davies al Madrid ¿qué hará el Bayern Múnich?

Carlo Ancelotti sorprendió a todo el Real Madrid por el despiste que tuvo en la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Deportivo Alavés. Aunque todavía no hubo comunicado oficial del Merengue, el entrenador italiano confirmó que el francés Ferland Mendy renovará su contrato con el club hasta 2027.

El hecho ocurrió cuando Carletto resaltaba el rol que cumple el lateral en el esquema defensivo. “Lo está haciendo muy bien y defiende muy bien. No es que tenga dificultades con la pelota, es que yo le pido otro trabajo como lateral. No le pedimos mucho a nivel ofensivo, pero yo creo que lo puede hacer”.

Fue en ese momento que, sin darse cuenta, Ancelotti reveló: “Estamos contentos con Ferland Mendy, ha renovado su contrato”.

La extensión del lateral izquierdo es importante para el italiano ya que es uno de los titulares habituales en su esquema. En la temporada actual, solo se ha perdido por encuentros: uno por expulsión ante Mallorca y contra el Espanyol, por rotación de jugadores.

¿Qué pasa con Davies?

Después del ‘despiste’ de Ancelotti en conferencia de prensa, la gran pregunta que suena con fuerza entre los hinchas del Madrid es qué pasará con la negociación por Alphonso Davies.

El canadiense termina contrato con el Bayern Múnich en 2025 y todo parece indicar que su destino estará en la Casa Blanca.

Así las cosas, habría una fuerte competencia para quedarse con el puesto de lateral izquierdo.

Ancelotti y su partido 300 en el Madrid

El italiano alcanzará este martes los 300 partidos como entrenador del conjunto madridista, en el encuentro contra el Deportivo Alavés. Al respecto, manifestó que tiene la ilusión de continuar muchos años más en el cargo y aclaró que a sus 65 años por el momento “no tiene fecha de caducidad”.

“No tengo fecha, no la tiene nadie. Hasta que me guste hacer este trabajo. Por eso no hay que comparar mi cansancio con el de los jugadores. El mío puede ser a nivel mental y no lo tengo para nada. Es verdad que hay presión y responsabilidad pero me encanta. Los jugadores tienen el desgaste físico que es el problema de verdad. De momento no tengo fecha de caducidad, me encantaría seguir aquí por muchos años”, expresó Carlo Ancelotti.