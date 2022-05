El escalofriante dato de Hazard: Ancelotti, harto, tenía razón

El rendimiento de Eden Hazard con la camiseta del Real Madrid ha sido objeto de discusión prácticamente desde el momento de su fichaje. Procedente del Chelsea, donde deslumbró al mundo con impresionantes actuaciones y también con cifras goleadoras fuera de lo común para alguien que no es un delantero nato, en el club blanco lamentan que su aportación con la camiseta blanca haya sido escasa y más aún teniendo en cuenta el gran desembolso económico que en su día se realizó por él.

Y las cifras de hecho no mienten. En su tercera temporada como futbolista del Real Madrid, el cambio de entrenador y la llegada de Carlo Ancelotti tampoco han hecho despertar ni cambiar el rumbo del jugador belga. Su campaña ha vuelto a ser decepcionante y de hecho es uno de los pocos futbolistas de la plantilla que todavía no saben lo que es marcar un solo gol en LaLiga. Y eso que tan sólo queda una última jornada, en la que por cierto los merengues ya no se juegan nada, para que el campeonato termine.

Cero goles en 18 partidos es el escalofriante registro goleador de Hazard esta campaña en la competición regular. Y es que es uno de los únicos cinco jugadores que no han marcado gol esta temporada en el Real Madrid en LaLiga. Uno de los otros es Valverde, que sí ha gozado de un protagonismo algo más intermitente, mientras que el resto son jugadores con minutos residuales como Marcelo, Ceballos o Vallejo. Esta lista de nombres habla por lo tanto muy mal del rendimiento de Hazard a lo largo de todo un año y de lo poco rentable que ha sido una vez más para el Real Madrid.

Fuera de LaLiga, mirando a otras competiciones en esta 2021/2022, las cosas tampoco se ponen mucho mejor. Englobando todas las competiciones en las que ha tenido minutos Hazard, LaLiga, Champions League y Copa del Rey, en el total de sus 23 partidos jugados tan solo ha anotado un único gol a lo largo de la temporada completa. El que le marcó al Elche en la Copa del Rey en los octavos de final. Unos datos que ponen de relieve que Hazard sigue sin encontrar su sitio en el Real Madrid.