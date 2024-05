El escándalo con Vitor Roque gusta al club que acogió a la perla de La Masia, a Casemiro y a Deco

El Oporto está explorando opciones para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que ha surgido en su radar es el de Vitor Roque, joven promesa del FC Barcelona que no entra en los planes de Xavi Hernández. Según fuentes cercanas al club portugués, el conjunto luso estaría interesado en incorporar a este joven brasileño en calidad de cedido para proporcionarle minutos de juego y experiencia en una competición de renombre como la Primeira Liga portuguesa.

A pesar de aterrizar en la Ciudad Condal en enero despertando una expectativa de futuro muy altas, su progresión se ha estancado en el primer equipo debido a la competencia en su posición y la falta de oportunidades bajo la dirección de Xavi y es el propio técnico el que ha propulsado su salida, aunque recuperar esa inversión a través de un nuevo traspaso se postula como imposible.

El interés del Oporto en Roque responde a su política de fichajes centrada en la incorporación de jóvenes talentos con proyección y potencial de crecimiento. El club portugués, un club que por el que pasó el propio Deco en su etapa como jugador, Casemiro o Nico González, joya de La Masia que aún milita en el proyecto, ve en el jugador una oportunidad de oro para fortalecer su plantilla y añadir profundidad en la línea ofensiva.

Para el FC Barcelona, la cesión de Vitor Roque al Oporto podría beneficiar tanto al jugador como al club, ya que le permitiría acumular experiencia en un entorno competitivo y ganar minutos de juego que le serían difíciles de conseguir en el primer equipo culé. Además, la experiencia de jugar en una liga exigente como la Primeira Liga portuguesa contribuiría a su desarrollo como futbolista y le proporcionaría una plataforma para demostrar su valía en el escenario europeo.

Se espera que en los próximos días se produzcan avances en las negociaciones entre el Oporto y el FC Barcelona, con la posibilidad de que se llegue a un acuerdo para la cesión de Vitor Roque al club portugués.

Essa é a grande diferença do Real para o Barcelona



O Real teve paciência com o Vinicius e Rodrygo. Ambos chegaram no Real sem saber chutar uma bola direito e hoje são alguns dos melhores jogadores do mundo.



Barcelona não está oferecendo tempo e adaptação ao Vitor Roque. pic.twitter.com/4ubStR4mlq