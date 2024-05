Explota en la cara de Laporta el caso Vitor Roque, gravísimo: Chelsea, PSG, robo y KO imperdonable

En ecosistema sano la vida es más fácil y hasta los problemas son menos problemas, pero esa no es la situación del Barça, que al fracaso deportivo une unas deficiencias económicas ingentes, peligrosas, que darán con el club en el mercado en una posición desfavorable: haciendo cábalas y malabares sobre lo que puede tocar. Y en medio estalla el caso Vitor Roque, una bomba de relojería para Joan Laporta.

La paciencia no existe

Desde su pareja a su agente, André Cury, al Barça le ha salpicado la continua animadversión de Xavi hacia el chaval brasileño de 19 años, un chico que además es millonario, y ahí sí existe un gran problema. Lo hay porque el Barça de puertas adentro asegura dos cosas que han hecho poner el grito en el cielo al entorno del jugador: que necesita madurar y que hoy por hoy no tiene hueco en la plantilla. Como ven, el margen que le queda a Roque es escaso.

Y para colmo de males, la entidad azulgrana y Xavi miran al mercado para fichar un atacante -se ha hablado incluso de Darwin Núñez-, y con eso Roque no traga. Así que el Barça, con poco o nulo movimiento en sus cuentas, ha puesto en su contra a su gran apuesta de futuro, que encima no convence a su técnico. Es decir, nada cuadra en esta operación desde el principio, es como un arrebato precipitado por el éxito blanco con Endrick. Por ende, la pregunta del culé es obvia: si no tenía hueco y no lo va a tener, si no había dinero, ¿por qué el Barça invirtió 30+31 (en variables) en el jugador sudamericano?

Consecuencias

Como consecuencia, el Barça recibe ofertas de multitud de clubs por Roque, que este quiere escuchar visto que su futuro se tiñe de oscuro, pero todas ellas van a la baja del precio de compra, y, además, se sabe que por esta operación el FC Barcelona ha perdido todas sus opciones de fichar a Estevão Willian, Messinho, un chico del que hablan maravillas y que acabará en el Chelsea o el Paris Saint-Germain.