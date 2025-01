El Espanyol en peligro de perder a Joan García, ofertas millonarias de los grandes de Europa

El Espanyol enfrenta una situación delicada con Joan García, su joven portero estrella. A pesar del difícil momento que atraviesa el club en La Liga, con el equipo luchando en la zona de descenso, el interés de los grandes clubes europeos, especialmente del Arsenal, está creciendo. Los Gunners han fijado la mirada en García como una opción para reforzar su portería.

La principal barrera para el traspaso de Joan García es su cláusula de rescisión, fijada en 25 millones de euros. El Espanyol no tiene intención de reducirla, lo que complica las negociaciones con los grandes clubes.

