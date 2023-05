El fracaso del Bayern lo obligará a salir y es el arma secreta de Laporta para ilusionar al Camp Nou

El reciente fracaso del Bayern de Múnich en Bundesliga, donde puede no ganar después de más de una década, está cerca de provocar un auténtico terremoto en el gigante bávaro. El equipo entrenado por Thomas Tuchel no está acostumbrado a perder el título liguero y si sucede algo así, los cambios serán inevitables. En este sentido, uno de los primeros en abandonar el club será Joao Cancelo, que no apunta a seguir vinculado al Bayern de Múnich al finalizar su cesión del Manchester City.

Ante tal situación, Mundo Deportivo informa que tanto Barça como Real Madrid estarán muy atentos a como evoluciona la situación de lateral portugués, ya que ambos equipos están muy necesitados de refuerzos en su carril derecho, donde cuentan con jugadores que no rinden a un nivel suficiente en dicha demarcación.

Por su parte, el Barça no cuenta con ningún lateral diestro natural en su plantilla, lo cual obliga a Koundé a asumir un rol en el que no es capaz sacar a relucir su mejor versión y con el que no es feliz sobre el césped. En este sentido, incorporar a un jugador como Cancelo sería una opción ideal, ya que su perfil ofensivo y su capacidad asociativa extraordinaria, hacen del luso, el carrilero perfecto para el juego del Barça.

En cambio, el Real Madrid necesita tanto un lateral diestro como izquierdo. Ante esta problemática, los blancos podrían apostar por hacer un dos por uno y hacerse con un jugador capaz de jugar en ambos perfiles, algo de lo que Cancelo es perfectamente capaz. De esta forma, Florentino podría liberar a Camavinga del lateral izquierdo, donde no quiere ni debe jugar y consigue un recambio ideal para un Carvajal al que cada año que pasa se le ven más carencias.

Así pues, Barça y Madrid podrían verse las caras en la lucha para hacerse con uno de los mejores laterales del mundo. Una batalla que no será barata, ya que la opción de compra en la cesión de Cancelo es de 70 millones y será complicado ver bajar mucho ese precio, ya que estamos hablando de uno de los mejores del mundo en su posición.