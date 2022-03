El futuro de Morata sufre un viraje y Simeone lo acepta: trato exprés

La temporada aún no ha terminado, pero muchos jugadores están tratando de sacar brillo a sus respectivos futuros profesionales antes de que arranque el mercado veraniego. Uno de ellos es Álvaro Morata, futbolista que no está viviendo su campaña más fructífera a nivel goleador pero que, no obstante, acumula varios pretendientes entre las diferentes ligas europeas. El ariete español se encuentra en Turín cedido por el Atlético de Madrid, pero según ha informado Goal, ambos clubs podrían cerrar un acuerdo exprés por el que el futbolista vuelva a formar parte de la Vecchia Signora de forma definitiva.

La Juventus tiene vigente una opción de compra por el delantero a cambio de 40 millones de euros, una cifra que el conjunto italiano quiere reducir valiéndose de que las cifras goleadoras del delantero madrileño en el presente curso no están siendo las esperadas: 11 goles entre todas las competiciones.

El futbolista tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2023, por lo que este trato agradaría a ambos clubs y, además, a un Diego Pablo Simeone que no se mostró satisfecho con el rendimiento de Morata en el tiempo que estuvo en las filas rojiblancas en el año 2020. Es cierto que Luis Suárez dejará el equipo el próximo 30 de junio, pero la presencia de Antoine Griezmann, João Félix y de Ángel Correa podría verse reforzada por la llegada de alguno de los delanteros que tiene en nómina el entrenador porteño, algo que aleja esa hipotética posibilidad de contar con el ariete la próxima campaña.

Por ende, ambos clubs podrían cerrar un acuerdo en torno a 25 millones de euros para certificar el traspaso y poner fin al ajetreo causado por el ‘9’ durante los últimos años. Además, las altas esferas del Atlético de Madrid son conscientes de que el delantero finaliza contrato en 2023 y que esta podría ser la última gran oportunidad del club para sacar tajada por el adiós de Morata, quien es el primer interesado en que se concrete el pacto.