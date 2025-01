El Getafe va a por el Barça, quiere fichar al amigo de Pedri y Gavi

El mercado de fichajes está en pleno auge, y el Getafe está decidido a fortalecer su plantilla. El club madrileño ha puesto el ojo en un joven talento del FC Barcelona que no está viviendo su mejor momento en el primer equipo. Se trata de Pablo Torre, un futbolista que se ha visto relegado a un segundo plano con la llegada de Hansi Flick y el crecimiento de jugadores como Pedri y Gavi.

Pablo Torre, canterano del Barcelona, llegó al club azulgrana con grandes expectativas, pero su participación en el primer equipo se ha visto limitada. A pesar de su talento, el joven mediocampista no ha logrado ganarse la confianza de su entrenador, Hansi Flick, quien ha optado por darle más protagonismo a otros jugadores de su misma posición.

Ante esta situación, Torre sabe que necesita minutos de juego para continuar su desarrollo y no perder el ritmo competitivo. Por ello, su agente ya ha comenzado a explorar posibles destinos para el futbolista. Uno de los clubes más interesados es el Getafe, que ha mostrado un gran interés por su fichaje.

El Getafe se ha consolidado como un equipo que ofrece buenas oportunidades para los jugadores jóvenes que buscan relanzar su carrera. En los últimos años, varios futbolistas han pasado por sus filas y han logrado dar un salto de calidad en sus trayectorias. Este factor ha sido clave para que Pablo Torre considere al Getafe como un destino viable.

El club madrileño se muestra dispuesto a negociar con el Barcelona para hacerse con los servicios de Torre. Según fuentes cercanas al jugador, el futbolista ya habría dado su visto bueno a su agente para avanzar en las negociaciones. Si todo va según lo planeado, el joven centrocampista podría llegar al Getafe en el próximo mercado de fichajes.

🚨❌ Sources close to #Getafe confirmed that they have not had any approach with Pablo #Torre so far.



📃 The #Barcelona midfielder has a contract that expires in 2026.



🤝 @valentinfurlan_ pic.twitter.com/Eg1yRIzVci