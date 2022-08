El gran fracaso de Xavi es Depay: cerrado, se marcha gratis del Barça

La marcha de Memphis Depay del Fútbol Club Barcelona es cuestión de horas. El futuro del delantero que desembarcó la temporada pasada en el Camp Nou en medio de una gran ilusión pasa por la Juventus y no por el conjunto blaugrana pero su salida va a suponer otro mal negocio para la entidad que dirige Joan Laporta porque si nada cambia en el último momento el holandés se va a ir completamente gratis.

El estado de urgencia que vive el Barça, en el que necesita de manera imperiosa dejar salir futbolistas para aligerar la masa salarial, aliviar su maltrecha situación económica y así poder inscribir a Koundé en LaLiga para la segunda jornada que se disputa ya este mismo fin de semana, hace que las decisiones que se toman en el club culé sean desesperadas y quizás no las mejores. Uno de los principales lastres de los que se quiere librar el presidente azulgrana es Memphis Depay y según ha apuntado la Cadena Cope está todo listo para que el delantero se marche del Barcelona pero lo haga con la carta de libertad bajo el brazo, es decir, completamente gratis y sin dejar ningún tipo de contraprestación económica al club.

De esta forma, el holandés jugará esta temporada en la Juventus, donde va a tener muchas más oportunidades y opciones de tener minutos que a las órdenes de Xavi Hernández donde estaba por detrás de Lewandowski, Raphinha o Dembélé, pero la operación no va a reportar ningún beneficio monetario para el Barcelona. Es cierto, no obstante, que la salida es menos traumática al tener en cuenta que Memphis llegó la pasada campaña libre procedente del Olympique de Lyon, pero supone un fracaso que el Barcelona no consiga sacar ningún rédito por alguien que todavía tiene cierto cartel en el mercado.

Así, Depay abandonará el Barça después de un año en el que comenzó con fuerza y se convirtió en uno de los grandes goleadores, pero en el que a raíz de la llegada de Xavi perdió protagonismo y su estrella se fue apagando. No será demasiado recordado su paso por el equipo culé en el futuro pese a la ilusión que despertó en su día y el barcelonismo ahora prefiere a sus nuevos idolos y fichajes.