Busquets deja KO a Koundé: lo quiere fuera del Barça, De Jong le ayuda

Parece que los problemas no van a acabarse nunca en el Barça. Como si de la historia interminable se tratara, siempre se abre un nuevo capítulo en el plano económico que acaba afectando al deportivo y dañando tanto el rendimiento que puede dar el equipo sobre el terreno de juego como la imagen de la propia entidad. Lo último que ha sucedido es que, con la segunda jornada de liga ya acercándose y el partido ante la Real Sociedad ya en el horizonte, Jules Koundé sigue sin poder ser inscrito y tal y como están las cosas ahora mismo volvería a quedarse fuera de la convocatoria.

No va a ser una misión sencilla y el central francés está empezando a preocuparse de manera muy seria. La semana pasada a última hora Joan Laporta sí que logró inscribir al resto de fichajes como Lewandowski, Raphinha, Christensen, Dembélé y los renovados, pero en el Barcelona optaron por dejar sin inscribir a Koundé, al que consideraban más prescindible, ante la falta de recursos económicos para ello. Los culés no están cumpliendo con el Fair Play financiero y hasta que no lo hagan no podrán contar con el defensor galo a pleno rendimiento.

El límite salarial del Barcelona está ampliamente sobrepasado y de ahí la razón de no poder inscribir a Koundé. Joan Laporta tenía un plan, que era el de firmar algún traspaso en estos días como podría ser el de Frenkie de Jong, Memphis Depay, Sergiño Dest o Martin Braithwaite, pero lo cierto es que no ha conseguido dar salida a ninguno de estos estorbos y la situación financiera sigue sobrepasada. También existía la opción, que se veia más factible además, de rebajar los salarios de Piqué y de Sergio Busquets, incluso de Jordi Alba, pero esta vía se está complicando demasiado y ante esto el Barça se está quedando totalmente atado de pies y manos.

Según apuntan varios medios Piqué aceptó ya una considerable rebaja salarial pero ahora quién está bloqueando todo es Sergio Busquets. Parecía que las negociaciones con el centrocampista iban por el buen camino pero en los últimos días se han paralizado y ‘Busi’ no se bajará el sueldo para dar cabida a Koundé ni a ningún otro fichaje. Es otro incendio más en el Camp Nou muy complicado de arreglar.