El gran fracaso del Barça reta a Kessié: OK de Xavi y todos alucinan

Con el Fútbol Club Barcelona ilusionando en este inicio de pretemporada gracias a los buenos resultados, y también imagen, que está dejando en su gira por los Estados Unidos hay un nombre que resalta sobre el resto y de forma totalmente inesperada. Entre la gran cantidad de fichajes de renombre además que ha cerrado el club catalán como Kessié, Dembélé o Lewandowski entre otros, curiosamente es uno de los futbolistas que parecían completamente descartados el que está encandilando a Xavi Hernández tanto en los partidos como en los entrenamientos.

Se trata de Miralem Pjanić. El bosnio ha sido uno de los grandes fracasos del Fútbol Club Barcelona en los últimos años ya que, desde su llegada hace dos temporadas procedente de la Juventus por la increíble cifra de 60 millones de euros, nunca ha llegado a asentarse en el equipo ni ha llegado a demostrar una mínima parte del fútbol que atesoró en sus años anteriores. Lejos de su mejor rendimiento, se pasó el curso anterior cedido en una liga menor como la turca, jugando en el Besiktas ya que Ronald Koeman tenía claro que no quería verlo ni en pintura en su plantilla.

Pjanić parecía completamente descartado y, de hecho, estaba en la rampa de salida con el cartel de transferible. A sus 32 años todavía tiene dos años más de contrato y se había convertido en un completo estorbo para el Barça pero ahora es el propio Xavi Hernández el que le echa un salvavidas al cuello y le llena de elogios. El centrocampista tuvo la oportunidad de jugar la segunda mitad precisamente en el partido ante la Juventus, su ex equipo, y no lo hizo nada mal. Tanto, que levantó la aclamación de su entrenador con unas declaraciones sorprendentes en la rueda de prensa posterior: “Ha hecho un gran partido y me gusta mucho. Ya veremos qué pasa con su futuro”, dijo Xavi Hernández.

Esto ha cogido de sorpresa por completo a todo el mundo ya que se pensaba que Pjanić no tenía ninguna posibilidad de quedarse en el Barça pero ahora el bosnio gana muchos enteros. Quizás Xavi quiera cubrirse ante la posible salida de De Jong y tener un mayor fondo de armario para una temporada larga, si bien es cierto que la posición parece más que cubierta especialmente con la llegada de Kessié.