El joven regateador que enamoró a Luis Enrique y De la Fuente rompe al Barça y anuncia su club 24/25

Durante la etapa de Luis Enrique como seleccionador de La Roja muchos futbolistas gozaron de la oportunidad de defender al combinado nacional por primera vez y Nico Williams fue uno de esos cracks que recibieron la llamada del técnico asturiano.

Las prestaciones del atacante del Athletic Club fueron muy destacadas en Bilbao y no dudó Luis Enrique, a sabiendas de que es un perfil de futbolista que no abunda, en convocar al futbolista de origen guineano. No tardó el extremo de 21 años en afianzarse en los planes del seleccionador y esa idea se prolongó también tras su destitución.

Luis de la Fuente, siguiendo la premisa de su antecesor, ha confiado sistemáticamente en Nico Williams desde que tomó las riendas del equipo en enero y además el jugador ha disfrutado de mucho protagonismo en el combinado nacional durante este tiempo.

Siendo además un futbolista sumamente querido en San Mamés, su expiración de contrato en 2024 alentó a Deco hace unas semanas atrás a poner sobre la mesa de Joan Laporta el nombre de Nico Williams como posible incorporación a coste cero para el próximo verano, un negocio sumamente interesante para el Barça dados los problemas económicos culés. Eso sí, no ha tardado el Athletic Club en llevar a pique el plan del club catalán con una importante oferta de renovación que, si nada se tuerce, alargará la estancia del habilidoso regateado en Bilbao cuatro temporadas más.

Nico es un pilar fundamental en el proyecto del conjunto vasco y de la mano de Ernesto Valverde, técnico del equipo que precisamente salió por la puerta de atrás del Camp Nou hace unos años atrás, ha conseguido convertirse en unos de los futbolistas más diferenciales de la Liga EA Sports aumentando su valor de mercado hasta los 30 millones y logrando acumular un gran número de pretendientes de lujo entre las mejores ligas europeas.