El Madrid lo quiere fuera: Vinicius y Rodrygo perderán a su gran amigo

Le faltan bastantes deberes por hacer al Real Madrid todavía en este mercado de verano. No parece que Florentino Pérez vaya a mover ficha en la búsqueda de un nuevo fichaje después de las incorporaciones de Antonio Rüdiger y de Aurélien Tchouameni, por lo que la llegada de otro Galáctico para totalmente descartada, pero sí que debe seguir moviendo el árbol, y mucho, para tratar de buscar salidas a aquellos jugadores que no entran en los planes de Carlo Ancelotti. Y uno de ellos es el joven Reinier, sobre el que hay novedades en torno a su futuro.

El joven brasileño de apenas 20 años de edad y con quien el Real Madrid pretende continuar el éxito que está viviendo con operaciones similares como las de Vinicius o Rodrygo, todavía no tiene un hueco en el primer equipo. Su adaptación no está siendo tan rápida como la de sus dos compatriotas, que a edades similares ya son pesos fuertes dentro de la plantilla, por lo que él todavía debe buscar acomodo lejos del Santiago Bernabéu. Eso sí, Florentino Pérez no quiere desprenderse de él, que tiene contrato hasta el año 2026, porque piensa que puede ser una de las grandes joyas del futuro. De hecho, se habla del brasileño como el nuevo Kaká.

Tras dos años cedido en el Borussia de Dortmund, la etapa de Reinier en la Bundesliga ya ha llegado a su final y ahora el Madrid se ve en la tesitura de tener que buscarle un nuevo acomodo en un lugar diferente. Y desde Portugal, varios medios hablaban del claro interés que tenía el Benfica en hacerse con sus servicios pero es precisamente esa misma prensa lusa la que ahora habla de que el conjunto portugués ha decidido retirarse de la carrera y que ya no pujará por llevarse al centrocampista la temporada que viene.

Por lo tanto, el Real Madrid tendrá que seguir buscando un lugar en el que poder dejar en calidad de cedido para que siga formándose en el fútbol europeo a Reinier. Ahora mismo, en el centro del campo hay un serio overbooking y gente como Ceballos esperando también coger la puerta de salida, por lo que su permanencia en el primer equipo parece muy complicada.