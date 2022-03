El mal de ojo no cesa: el Cholo suma seis bajas para esta jornada

A Diego Pablo Simeone parece que le ha mirado un tuerto. Tras diez años al frente del Atlético de Madrid, las cosas parecen haberse torcido, y la etapa del argentino en el conjunto colchonero parece estar llegando a su fin.

Continúan quintos en LaLiga y se mantienen con vida en Champions League, sin embargo, los problemas no paran de aumentar para el Cholo Simeone. El argentino va partido a partido, aplicando una clara ecuación: a los problemas, soluciones. De momento, tendrá que afrontar el próximo encuentro liguero con nada menos que seis bajas.

Ante el Real Betis Balompié, el técnico rojiblanco tendrá que prescindir de Stefan Savic, Daniel Wass, Geoffrey Kondogbia, Mario Hermoso y Matheus Cunha. Tampoco estará su capitán, Koke, que será baja por tercer partido consecutivo (no pudo disputar los encuentros ante el Manchester United y el Celta).

Koke se suma a la lista

El capitán del Atleti se lesionó en el partido disputado hace dos semanas ante el Osasuna y, a día de hoy, sigue teniendo problemas musculares, motivo que le impedirá defender el escudo ante el cuadro verdiblanco, que llega al partido en uno de sus mejores momentos tras lograr clasificarse este miércoles para la final de la Copa del Rey. La misma problemática presentan Kondogbia y Hermoso.

Stephan Savic cumplirá sanción en el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas en LaLiga, un mal que dará otra oportunidad a Felipe para demostrar sobre los terrenos de juego que merece continuar en el conjunto colchonero. El resto de centrales son una incógnita, por lo que Diego Pablo tendrá que recurrir a las categorías inferiores del Atleti para completar la lista.

Lo de Wass y Cunha, no es nuevo, ambos continúan con la recuperación de sus esguinces del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Con este panorama, el Cholo tendrá que hacer de tripas corazón y confeccionar un once capaz de plantar cara a los de Pellegrini. Felipe y De Paul podrían repetir en el once titular como ya ocurrió la pasada semana, el resto del rompecabezas de la zaga está aún por ver, pero la finalidad no es otra que lograr la regularidad.