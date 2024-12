El nuevo lío por Dani Olmo acaba de frenar en seco el fichaje de Nico Williams por el Barça

Acaban de confluir tres altercados que frenan la marcha de Nico Williams al Barça y solo dos tienen que ver con la entidad culé. Para empezar, el nivel del extremo del Athletic Club de Bilbao empieza a ser de estrella total, con regularidad e incidencia radical en los partidos, pero además está todo lo que sucede en el Barça, que no es halagüeño.

Los tropiezos culés en LaLiga EA Sports ya lo sitúan, pese a todo, perdiendo virtualmente el liderato de la competición ante el Real Madrid de los líos, con lo que ello conlleva, y encima con Dani Olmo hay serias dudas, que se expanden en dirección a Bilbao.

Sonrisas y alivio en el entorno del Nico

Cuando desde la situación del crack del Athletic miran a Dani Olmo y su contexto en el Barça no pueden menos que congratularse por la decisión tomada por la estrella rojiblanca al rechazar al Barça. Con ello, los culés ficharon al otro internacional con España y este no pasa por su mejor momento, donde su equipo sufre con los resultados, él no aporta y su inscripción vuelve a perseguirlo.

Nico rechazó en parte al Barça porque no le garantizaba su inscripción en LaLiga y eso mismo es lo que vivió Olmo al inicio del curso y vuelve a vivir ahora de cara a enero, donde otra vez surgen problemas administrativos y económicos al respecto en la entidad culé. Por otro lado, está el asunto de la competencia y los minutos, algo que Nico ve con claridad: jugar en este FC Barcelona de titular indiscutible es muy complicado.

De ser el alfa y el omega a tener muchas dudas

Para Nico, hablamos de polos opuestos. Sin ir más lejos, mirando el choque de Vallecas, último partido de los de Ernesto Valverde en LaLiga, vemos que Nico es una estrella absoluta, tiene el protagonismo y los minutos que ello conlleva y su equipo, el de su vida, lo agradece. Allí es el alfa y el omega; en Barcelona ni siquiera tendría asegurado un puesto en el tridente.

Lo veos con Olmo, que no se asienta en el equipo como titular (ante Las Palmas ni jugó, supuestamente por molestias), y, como decimos, tiene problemas dentro y fuera del césped y su futuro no está nada claro. Y esa es la clase de incertidumbre que no le gustan al jugador pamplonés, el cual cada vez ve más claro no solo que eligió bien durante el pasado mercado de fichajes estival, sino que su elección de futuro lo aleja cada día más de Barcelona.