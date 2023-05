El otro caso Odegaard y el fijo para De la Fuente son las nuevas prioridades de Florentino Pérez

Cuando Álvaro Odriozola llegó al Real Madrid ya era uno de los jugadores revelación de LaLiga, una de las piezas clave de cara al futuro de la Selección Española de Fútbol y uno de los mejores laterales jóvenes de Europa, de ahí que los blancos abonaran 32M por él, sin embargo desde su aterrizaje en Madrid al de San Sebastián siempre le costó y ahora, tras estar en el club desde 2018, representa otro caso Martin Odegaard en Chamartín; siendo por tanto una prioridad para el próximo mercado de fichajes.

Cuentan que el Athletic Club de Bilbao y la misma Real Sociedad están interesados en el traspaso del jugador vasco, pero el Real Madrid no espera ya demasiado de ello en lo que respecta a la inversión realizada, sin embargo sí va pedir por el jugador un precio que oscilará entre los 5 y 7 millones de euros, precio que puede hacer que el jugador se desvincule definitivamente de una club en el que nunca ha tenido hueco.

Como sucedió con el noruego, hoy jugador del Arsenal, Odriozola llegaba al Bernabéu con un perfil de joven promesa con un futuro deslumbrante por delante, pero, como sucedió con el escandinavo, la falta de confianza y minutos fueron mermando al jugador que parecía ser, hasta rozar el ostracismo. Hoy, ni Ancelotti ni el Madrid cuentan con él, por lo que su salida será una grata noticia para todas las partes.

Con el seleccionador español

Un jugado que está en la misma situación que Odriozola aunque cuenta con menos ofertas es Jesús Vallejo, seguramente el futbolista de la primera plantilla que menos cuenta para el entrenador. Vallejo, como Odriozola, parecía con un gran futuro en España, donde mientras jugó fue un fijo en las categorías inferiores de La Roja para el actual seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Ya no volvió con él. A sus 26 años y con contrato hasta 2026, el futbolista se ha negado a salir en multitud de ocasiones, sin embargo, el Madrid espera conseguir su adiós este verano y hacer hueco en la plantilla. No será fácil, ya que su sueldo, de 2 millones de euros, dificulta su llegada a un equipo de mitad de tabla de LaLiga; no hay ofertas extranjeras.

Eso sí, los dos son prioridades para el Madrid: han de salir este verano.