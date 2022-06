Bomba: convence a De Jong y Hazard conoce el 2º deseo top de Cristiano

El Manchester United quiere revertir de forma radical la mala y decepcionante imagen mostrada en la última temporada disputada, la cual ha finalizado hace poco más de un mes, y para ello Cristiano Ronaldo sabe que el equipo deberá realizar varias incorporaciones de lujo. El delantero luso aún tiene contrato en vigor, pero comenzará a valorar su salida del club si la directiva no mueve ficha de forma desea por el astro luso para, no solo poder codearse con el resto de gigantes de la Premier League para intentar ganar el título, sino también la Europa League.

Es por eso que, tras encarrilar el fichaje de Frenkie de Jong, futbolista que podría cerrar su llegada a Manchester esta misma semana, los red devils saben quién es otra de las incorporaciones con las que quiere contar CR7 para despejar sus dudas sobre si quedarse en el equipo, y Eden Hazard le conoce perfectamente: Youri Tielemans.

El futbolista belga de los foxes guarda una estupenda relación con el atacante del Real Madrid fruto de su misma nacionalidad y ahora el United quiere que llegue a Old Trafford para, junto a al mencionado Frenkie de Jong y Bruno Fernandes, construir un centro del campo de primer nivel.

El prestigio diario británico Times ha hecho eco de esta filtración que, desde luego, supondría un golpe de autoridad en Europa atendiendo al gran número de pretendientes que tiene Tielemans. Su expiración de contrato con el Leicester en 2023 justifica aún más el interés de todos estos equipos en cerrar su fichaje este mismo verano, pero ahora son los red devils los que lideran la carrera para hacerse con el crack de 25 años.

Una vez más Cristiano Ronaldo deja claro el impacto que tiene en el club inglés ya que, si la directiva no cumple con sus peticiones, el distanciamiento entre el jugador y Old Trafford cada vez será mayor, algo que podría romper todos los planes del equipo de cara a la próxima campaña y, sobre todo, que destaparía un culebrón exprés para el presente mercado veraniego. Por el momento, De Jong está prácticamente atado, pero veremos si Tielemans da su OK definitivo.