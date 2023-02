El peor Simeone, a tumbar a Carletto en un derbi que dictará sentencia para Real Madrid o Atleti

Se acerca el duelo más esperado en la capital española. Este sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán en un partido fundamental para los intereses de ambos conjuntos. Mientras que los colchoneros necesitan sumar para seguir en puestos de Champions, los blancos no pueden bajar el ritmo si quieren mantenerse en la carrera por el campeonato con el Barça, donde están ocho puntos por detrás de los blaugranas.

Los del Cholo llegan frescos tras una semana limpia de partidos, por su desgracia, el conjunto rojiblanco ya no compite en Europa y se ha podido centrar en la preparación del duelo contra su máximo rival, donde llega con la baja que ya comentamos ayer de Rodrigo de Paul. Simeone todavía no ha sido capaz de encontrar la mejor versión de sus jugadores y deberá hacerlo pronto si no quiere ver como el Betis se acerca más de la cuenta y amenaza las opciones de jugar la próxima edición de la Champions, lo que supondría una ruina tanto deportiva como económica.

Por su parte, los de Carlo Ancelotti llegan con la confianza por las nubes. Los blancos viven un momento especialmente dulce tras la aplastante victoria sobre el Liverpool en Liga de Campeones, donde dejaron sentenciado su pase a la próxima ronda gracias a un gran partido propio del rey de Europa. Sin embargo, en lo que se refiere al campeonato liguero, los de Chamartín tienen más dudas.

A diferencia de Europa, parece que a los blancos les cuesta encadenar éxitos en los partidos de la competición doméstica, razón por la cual se encuentran a 8 puntos del Barça, que avanza decididamente a la consecución de un título que hace muchos años que no logra levantar.

A parte del duelo de los banquillos, habrá que fijarse, como ya es costumbre en la actitud de Vinicius y la de los defensores rivales. El brasileño ha generado mucha antipatía entre la defensa colchonera y suele tener duelos muy calientes con Savic, Giménez y Hermoso. Vini, que llega de dar una exhibición ante el Liverpool, seguro espera mantener ese estado de gracia ante el vecino.

Así pues, como ya es costumbre, se espera un derbi liguero muy caliente donde ambos conjuntos se juegan sus respectivos futuros en liga.