El plan de Laporta para poner fin al fracaso de 60M que harta a Xavi: regreso del canterano estrella

Raphinha está siendo una de las grandes decepciones de la temporada, el extremo brasileño no está siendo un jugador decisivo en los grandes escenarios tal como se esperaba de él al pagar más de 60 millones de euros. Su fatal partido en el clásico copero podría haber sentenciado a Raphinha en favor de una de las revelaciones de la temporada en España que enfrentará al Real Madrid en la final de Copa.

En Can Barça ven cada vez más claro que el brasileño no es el jugador que esperaban, al contrario de lo que hacía en Leeds, Raphinha no responde ante la presión y la confianza en él es cada vez menor. En este sentido, ante la mala situación económica que vive el club, la solución no debe ser otra que el canterano cedido en el Osasuna, Abde.

El extremo marroquí ha sido una de las revelaciones de la liga española en un gran Osasuna. Abde ha demostrado ser un jugador muy desequilibrante y capaz de desatascar partidos gracias a su capacidad de superar rivales en el uno contra uno, algo que en el Barça solamente puede hacer Dembélé. El perfil del marroquí es de los que gusta a Xavi, que pide desborde constante a sus extremos. En este sentido, el internacional con Marruecos es el jugador ideal para reforzar la delantera blaugrana.

Cabe destacar que los números del actual jugador del Osasuna no son tan espectaculares como su juego, el marroquí ha sumado 3 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada. Sin embargo, ha dejado destellos propios de un crack con capacidad de sobra para tener un papel importante en el actual Barça de Xavi.

Así pues, Abde puede ser la solución ante el pobre y decepcionante rendimiento de los extremos blaugranas, pues, además de Raphinha, Ansu y Ferran tampoco han tenido la contribución esperada. Dembélé ha sido el único futbolista capaz de cumplir con las expectativas puestas en él. Sin embargo, sus lesiones obligan a contar con un recambio de garantías, algo que en estos momentos Xavi no tiene.